Украина требует от Сербии запретить филиал движения Медведчука

Посольство Украины в Сербии направило официальный протест в Министерство иностранных дел этой страны с обоснованием просьбы прекратить деятельность представительства общественной организации "Другая Украина" Виктора Медведчука.

Источник: издание Danas со ссылкой на украинское посольство, цитирует "Европейская правда"

Детали: Еще 5 декабря 2023 года посольство Украины в Белграде направило МИД Сербии документ, в котором просит прекратить деятельность представительства "Другой Украины" на основании положения статьи 29 сербского закона о хозяйственных обществах, который не допускает использования названия страны в официальном наименовании юридического лица без разрешения соответствующего иностранного государства.

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В посольстве Украины объяснили "Danas", что ликвидация этого представительства сейчас находится в юридической плоскости, но есть и политический аспект.

Сербия является страной-кандидатом на членство в Европейском Союзе, которая вместе со 140 другими странами мира осудила кровопролитную войну против Украины, объявив РФ страной-агрессором, сказали в посольстве.

"Прискорбно констатировать, что продолжаются попытки отдельных политических сил реализовать антиукраинский сценарий, способствовать распространению грязных провокаций со стороны кума международного преступника Путина", – говорится в ответе украинского посольства.

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Как добавили в посольстве, об этом особенно неприятно говорить "в то время, когда Украина истекает кровью, пытаясь консолидировать усилия международного сообщества, создать платформу для восстановления мирового правопорядка и мирного сосуществования в рамках "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского".

Комментируя обращение посольства Украины о ликвидации организации "Другая Украина", ее руководитель Драган Станоевич заявил, что она создана на основании сербских законов.

Предыстория:

В конце 2023 года стало известно, что в Сербии зарегистрировали филиал российской общественной организации "Другая Украина", которую после обмена в РФ создал обвиняемый в государственной измене бывший украинский политик Виктор Медведчук.

Руководителем подразделения организации стал кандидат в депутаты парламента Сербии Драган Станоевич, который публично поддерживает российскую агрессию. В декабре 2023 года его избрали депутатом сербского парламента от партии "Мы – голос народа".

Более 20 высокопоставленных европейских политиков в сфере иностранных дел призвали руководство институтов ЕС расследовать обвинения в фальсификациях на декабрьских выборах в Сербии.

Подробно с политическим кризисом, который возник после выборов в Сербии, можно ознакомиться в видео "Европейской правды".