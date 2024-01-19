80 кг "товару" на місяць: СБУ і поліція відзвітували про ліквідацію 5 нарколабораторій

Національна поліція разом із Службою безпеки України провела спецоперацію у п’яти областях і нейтралізувала злочинну організацію, яка виготовляла та збувала промислові обсяги різних наркотиків.

Джерело: повідомлення СБУ, Нацполіції

Дослівно СБУ: "У результаті спецоперації спільно з Департаментом боротьби з наркозлочинністю у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Черкаській та Сумській областях нейтралізовано злочинну організацію, яка виготовляла та збувала промислові обсяги амфетаміну, α-PVP, мефедрону та канабісу.

Реклама:

У ході одночасних оперативних заходів ліквідовано 5 нарколабораторій і затримано 19 учасників угруповання.

За даними слідства, щомісяця фігуранти виробляли понад 80 кг наркотиків та психотропів на більше ніж 40 млн грн".

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Деталі: СБУ повідомляє, що у фігурантів також виявили автомат Калашникова, снайперську гвинтівку з глушником, бойові гранати Ф-1 та РГО, та набої. Зловмисники збували наркотики як в Україні, так і за кордон. Поліція уточнює, що йдеться про країни Європи і Туреччину.

ВІДЕО ДНЯ

16-ть учасників злочинної організації перебувають під вартою. Ще 3-м обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Затриманим повідомлено про підозру за кількома кримінальними статтями, серед яких створення злочинної організації, незаконне виробництво наркотиків і збут.