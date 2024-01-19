80 кг "товара" в месяц: СБУ и полиция отчитались о ликвидации 5 нарколабораторий

Национальная полиция вместе со Службой безопасности Украины провела спецоперацию в пяти областях и нейтрализовала преступную организацию, которая изготавливала и сбывала промышленные объемы различных наркотиков.

Источник: сообщение СБУ, Нацполиции

Дословно СБУ: "В результате спецоперации совместно с Департаментом борьбы с наркопреступностью в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской и Сумской областях нейтрализовано преступную организацию, которая изготавливала и сбывала промышленные объемы амфетамина, α-PVP, мефедрона и каннабиса.

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В ходе одновременных оперативных мероприятий ликвидировано 5 нарколабораторий и задержаны 19 участников группировки.

По данным следствия, ежемесячно фигуранты производили более 80 кг наркотиков и психотропов на более чем 40 млн грн".

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Детали: СБУ сообщает, что у фигурантов также обнаружили автомат Калашникова, снайперскую винтовку с глушителем, боевые гранаты Ф-1 и РГО, и патроны. Злоумышленники сбывали наркотики как в Украине, так и за границу. Полиция уточняет, что речь идет о странах Европы и Турции.

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16-ть участников преступной организации находятся под стражей. Еще 3-м избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Задержанным сообщено о подозрении по нескольким уголовным статьям, среди которых создание преступной организации, незаконное производство наркотиков и сбыт.