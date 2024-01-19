У російському Новосибірську при -20 градусів прориває тепломережі, введено режим НС

Влада Новосибірська ввела в місті режим надзвичайної ситуації через серію великих комунальних аварій, за температури нижче -20 градусів у місті почали відкривати пункти обігріву.

Джерело: губернатор Новосибірської області РФ Андрій Травніков у Telegram, російська служба BBC News

Пряма мова Травнікова: "На жаль, у зоні аварії в системі теплопостачання Ленінського району події розвиваються за поганим сценарієм. Під час заповнення системи виявлено новий дефект трубопроводу на вулиці Петропавлівській.

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За останню добу це вже третій порив у цьому міському кварталі. Через це стримуються подача теплоносія і відновлення нормального теплопостачання в будинках, розташованих у Ленінському районі.

У зв'язку з цим провів позачергове засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій. Ухвалено рішення про введення режиму надзвичайної ситуації в місті Новосибірську. Управління оперативним штабом з усунення аварії передано на рівень регіону".

Деталі: У ніч на 19 січня в Новосибірську сталася четверта за тиждень аварія на тепломережі в Ленінському районі. Унаслідок прориву внутрішньоквартальної труби на вулиці Титова без тепла залишилися понад 100 будинків.

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За останні 8 днів у місті сталися дві великі аварії на магістральних тепломережах, що зачепили практично весь лівий берег – із тисячами багатоквартирних будинків і з населенням щонайменше пів мільйона осіб, зазначає BBC News.

Після першої аварії, що сталася 11 січня, за даними мерії, "у зоні аварійного вимкнення опинилися практично 2400 будинків". Спочатку "Сибірська генеруюча компанія", пов'язана з російським мільярдером Андрієм Мельниченком, який перебуває під санкціями, повідомляла про відключення від тепла тільки 104 будинків.

Друга аварія, що сталася в Ленінському районі міста 17 січня, призвела до відключення тих самих будинків, що і першого разу. СГК тоді заявила, що причиною аварії став "дефект" на трубопроводі, який було прокладено 1963 року.

За останні 10 днів у низці кварталів на лівому березі тепло подавалося лише кілька годин. Жителі міста публікують у соцмережах фотографії, де термометри показують температуру близько +5 +10 градусів у приміщенні.

У ці дні в Новосибірську нічна температура не перевищує -23 градуси за Цельсієм.

Водночас мерія Новосибірська попросила жителів міста "обмежити підключення засобів обігріву" в будинках "зі старою проводкою".

Після аварій на лівому березі прориви тепломереж почали відбуватися і на правому березі. 18 січня в Жовтневому районі через прорив без тепла залишилися 14 багатоквартирних будинків.

19 січня прорив стався в центрі міста, що залишив без опалення щонайменше 15 будинків.