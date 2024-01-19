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В российском Новосибирске при -20 градусов прорывает теплосети, введен режим ЧС

Елена РощинаПятница, 19 января 2024, 13:49
В российском Новосибирске при -20 градусов прорывает теплосети, введен режим ЧС
Прорыв теплотрассы в Новосибирске, скриншот из видео губернатора Андрея Травникова

Власти Новосибирска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за серии крупных коммунальных аварий, при температуре ниже -20 градусов в городе начали открывать пункты обогрева.

Источник: губернатор Новосибирской области РФ Андрей Травников в Telegram, русская служба BBC News

Прямая речь Травникова: "К сожалению, в зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. При заполнении системы обнаружен новый дефект трубопровода на улице Петропавловской. 

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За последние сутки это уже третий порыв в этом городском квартале. Из-за этого сдерживаются подача теплоносителя и восстановление нормального теплоснабжения в домах, расположенных в Ленинском районе.

В связи с этим провел внеочередное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в городе Новосибирске. Управление оперативным штабом по устранению аварии передано на уровень региона".

Детали: В ночь на 19 января в Новосибирске произошла четвертая за неделю авария на теплосети в Ленинском районе. В результате прорыва внутриквартальной трубы на улице Титова без тепла остались более 100 домов.

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За последние 8 дней в городе произошли две крупных аварии на магистральных теплосетях, затронувшие практически весь левый берег – с тысячами многоквартирных домов и с населением не менее полумиллиона человек, отмечает BBC News.

После первой аварии, произошедшей 11 января, по данным мэрии, "в зоне аварийного отключения оказались практически 2400 домов". Изначально "Сибирская генерирующая компания", связанная с находящимся под санкциями российским миллиардером Андреем Мельниченко, сообщала об отключении от тепла только 104 домов.

Вторая авария, произошедшая в Ленинском районе города 17 января, привела к отключению тех же домов, что и в первый раз. СГК тогда заявила, что причиной аварии стал "дефект" на трубопроводе, который был проложен в 1963 году.

За последние 10 дней в ряде кварталов на левом берегу тепло подавалось всего несколько часов. Жители города публикуют в соцсетях фотографии, где термометры показывают температуру около +5 +10 градусов в помещении.

В эти дни в Новосибирске ночная температура не превышает -23 градуса по Цельсию. 

При этом мэрия Новосибирска попросила жителей города "ограничить подключение средств обогрева" в домах "со старой проводкой".

После аварий на левом берегу прорывы теплосетей начали происходить и на правом берегу. 18 января в Октябрьском районе из-за прорыва без тепла остались 14 многоквартирных домов. 

19 января прорыв произошел в центре города, оставивший без отопления по меньшей мере 15 домов.

Темы: Росcия
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