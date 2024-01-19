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В Україну повертається мороз, у суботі на півдні і сході очікують сніг з дощем

Ірина БалачукП'ятниця, 19 січня 2024, 13:54
В Україну повертається мороз, у суботі на півдні і сході очікують сніг з дощем
Фото ілюстративне з pixabay.com

20 січня в Україні, крім західних областей, очікується сніг, вдень на південному сході з дощем; температура вночі опуститься до 4-9° морозу, вдень 0-6° морозу, у південній та східній частинах вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Вітер очікується південно-західний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с, вночі 20 січня на сході країни подекуди пориви 15-20 м/с. На дорогах більшості областей місцями ожеледиця.

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У Києві в суботу вночі -4°…-6°, сніг, вдень -3°…-1°, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

В Карпатах 20 січня значний сніг за температури 0-5° морозу. 

 
Погода 20 січня 
Скриншот з сайту УГМЦ

21 січня вночі у північних та західних, вдень у більшості центральних та північно-східних областях невеликий сніг, на решті території без опадів; температура вночі  4-9° морозу, на північному сході до 15° морозу, вдень 1-6° морозу, на півдні та заході країни близько 0°.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві в неділю вночі до 6° морозу, невеликий сніг, вдень -3°…-1°, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Карпатах 21 січня без опадів, температура вночі 11-16° морозу, вдень 3-8° морозу.   

 
Погода 21 січня 
Скриншот з сайту УГМЦ

Теми: погода
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