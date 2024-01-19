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В Украину возвращается мороз, в субботу на юге и востоке ожидают снег с дождем

Ирина БалачукПятница, 19 января 2024, 13:54
В Украину возвращается мороз, в субботу на юге и востоке ожидают снег с дождем
Фото иллюстративное с pixabay.com

20 января в Украине, кроме западных областей, ожидается снег, днем на юго-востоке с дождем; температура ночью опустится до 4-9° мороза, днем 0-6° мороза, в южной и восточной частях ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с, ночью 20 января на востоке страны местами порывы 15-20 м/с. На дорогах большинства областей местами гололедица.

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В Киеве в субботу ночью -4°...-6°, снег, днем -3°...-1°, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В Карпатах 20 января значительный снег при температуре 0-5° мороза.

 
Погода 20 января 
Скриншот с сайта УГМЦ

21 января ночью в северных и западных, днем в большинстве центральных и северо-восточных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков; температура ночью 4-9° мороза, на северо-востоке до 15° мороза, днем 1-6° мороза, на юге и западе страны около 0°.

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве в воскресенье ночью до 6° мороза, небольшой снег, днем -3°...-1°, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Карпатах 21 января без осадков, температура ночью 11-16° мороза, днем 3-8° мороза.

 
Погода 21 января 
Скриншот с сайта УГМЦ

Темы: погода
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