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В Минобороны объяснили, когда запустят электронный кабинет военнообязанного

Валентина РоманенкоПятница, 19 января 2024, 13:58
В Минобороны объяснили, когда запустят электронный кабинет военнообязанного
Екатерина Чорногоренко. фото МОУ

Министерство обороны Украины планирует запустить электронный кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года.

Источник: замминистра обороны Екатерина Чорногоренко в эфире национального телемарафона, цитирует "АрмияInform"

Прямая речь: "Мы планируем в начале второго квартала запустить такую возможность, как только закон вступит в силу. Это достаточно короткий срок, для подобных инструментов можно сказать мгновенный".

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Детали: По словам заместителя министра, в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения территориальных центров комплектации и дальше эти данные уже будут использовать ТЦК.

Чорногоренко также пояснила, что принятый Верховной Радой законопроект №10062 о цифровизации армии усовершенствовал взаимодействие между реестрами, расширил перечень сведений о военнообязанных, резервистах и призывниках в системе "Оберіг".

Она подчеркнула, что это позволит наполнять "Оберіг" по упрощенной процедуре без лишней бюрократии, справок и ксерокопий. "Не нужно будет нести кучу документов. Мы сможем получать эти данные в режиме реального времени из других реестров", - заявила она.

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Также заместитель министра отметила, что реестр военнообязанных не будет размещаться в облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Прямая речь: "Он размещен на территории Украины. Это важно отметить и сказать, что этот реестр будет находится на территории Украины. Он уже развернут, уже работает, уже получил комплексную систему защиты информации".

Что предшествовало: Верховная Рада поддержала в целом проект закона о создании единого электронного реестра военнообязанных и автоматическом получении удостоверения участника боевых действий. 

Темы: МинобороныВоенное положениевойна
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