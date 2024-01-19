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Полковника ЗСУ і бізнесмена викрили на махінаціях з оборонкою

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 січня 2024, 15:16
Полковника ЗСУ і бізнесмена викрили на махінаціях з оборонкою
фото прокуратури

Правоохоронці викрили ще одну схему розкрадання державних коштів на оборонних замовленнях для Сил безпеки та оборони України.

Джерело: СБУ, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Деталі: Повідомляється, що в результаті комплексних заходів у Києві "на гарячому" 15 січня затримали начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ та його спільника – гендиректора компанії-постачальника оборонних товарів.

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Йдеться про полковника ЗСУ та керівника львівської компанії, які налагодили схему "відкатів" під час укладання контрактів.

За даними слідства, військовий посадовець мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже 45 тисяч доларів США. За цю суму він обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ.

СБУ затримала обох фігурантів під час передачі першого "траншу" - 14,6 тисяч американських доларів.

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При цьому сума запланованої угоди підприємця із Збройними силами становила 36 млн грн.

У ході більше ніж 30 обшуків на робочих місцях та за адресами проживання фігурантів у Києві та Львові правоохоронці вилучили:

▪️ ⁠комп’ютери, мобільні телефони, носії електронної інформації, документи та чорнову бухгалтерію із доказами злочинної схеми;

▪️ ⁠майже 10 млн готівки у гривневому еквіваленті, походження якої з’ясовується.

Військовому інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, а генеральному директору фірми – надання такої неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає таку неправомірну вигоду будь-яких дій з використанням службового становища.

Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави – 10 млн грн кожному.

Теми: корупціяСБУ
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