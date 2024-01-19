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Полковника ВСУ и бизнесмена уличили в махинациях с оборонкой

Валентина РоманенкоПятница, 19 января 2024, 15:16
Полковника ВСУ и бизнесмена уличили в махинациях с оборонкой
фото прокуратуры

Правоохранители разоблачили еще одну схему хищения государственных средств на оборонных заказах для Сил безопасности и обороны Украины.

Источник: СБУ, Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Детали: Сообщается, что в результате комплексных мероприятий в Киеве "на горячем" 15 января задержали начальника одного из управлений Командования Сил поддержки ВСУ и его сообщника - гендиректора компании-поставщика оборонных товаров.

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Речь идет о полковнике ВСУ и руководителе львовской компании, которые наладили схему "откатов" при заключении контрактов.

По данным следствия, военный чиновник должен был получить от предпринимателя взятку в размере почти 45 тысяч долларов США. За эту сумму он обещал заключить договор о поставках оборонных товаров для ВСУ.

СБУ задержала обоих фигурантов во время передачи первого "транша" - 14,6 тысяч американских долларов.

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При этом сумма запланированной сделки предпринимателя с Вооруженными силами составляла 36 млн грн.

В ходе более 30 обысков на рабочих местах и по адресам проживания фигурантов в Киеве и Львове правоохранители изъяли:

▪️ компьютеры, мобильные телефоны, носители электронной информации, документы и черновую бухгалтерию с доказательствами преступной схемы;

▪️ почти 10 млн наличных в гривневом эквиваленте, происхождение которых выясняется.

Военному инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, а генеральному директору фирмы - предоставление такой неправомерной выгоды за совершение в интересах того, кто предоставляет такую неправомерную выгоду любых действий с использованием служебного положения.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 10 млн грн каждому.

Темы: коррупцияСБУ
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