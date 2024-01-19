Тиск на журналістів. Що буде з мобілізацією? НАТО готується до війни. ТОК-ШОУ УП
П'ятниця, 19 січня 2024, 18:40
Незабаром розпочнеться ТОК-ШОУ "Українська правда". Роман Кравець разом з гостями студії:
- Олександр Маріковський, народний депутат фракція "Слуга народу"
- Ярослав Железняк, народний депутат фракція "Голос"
- Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції
- Павло Клімкін, Міністр закордонних справ (2014-2019)
- Єгор Фірсов, військовослужбовець 109 бригади ТрО
Обговорить актуальні теми цього тижня:
- Скандал довкола Bihus.Info та Юрія Ніколова. Хто стоїть за дискредитацією і тиском на журналістів та чи покарають замовників прослуховування?
- Нова зброя від Франції, домовленості в Давосі та політичні баталії в США: що відбувається з міжнародною підтримкою України та чи достатньо цього, щоб стримати РФ.
- Депутати шукають гроші, уряд працює над правками, прийняті перші зміни в обліку військовозобов'язаних. Що відбувається з мобілізацією в Україні?