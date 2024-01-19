Тиск на журналістів. Що буде з мобілізацією? НАТО готується до війни. ТОК-ШОУ УП

Незабаром розпочнеться ТОК-ШОУ "Українська правда". Роман Кравець разом з гостями студії:



- Олександр Маріковський, народний депутат фракція "Слуга народу"

- Ярослав Железняк, народний депутат фракція "Голос"

- Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції

- Павло Клімкін, Міністр закордонних справ (2014-2019)

- Єгор Фірсов, військовослужбовець 109 бригади ТрО

- Скандал довкола Bihus.Info та Юрія Ніколова. Хто стоїть за дискредитацією і тиском на журналістів та чи покарають замовників прослуховування?- Нова зброя від Франції, домовленості в Давосі та політичні баталії в США: що відбувається з міжнародною підтримкою України та чи достатньо цього, щоб стримати РФ.- Депутати шукають гроші, уряд працює над правками, прийняті перші зміни в обліку військовозобов'язаних. Що відбувається з мобілізацією в Україні?