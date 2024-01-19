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Давление на журналистов. Что будет с мобилизацией? НАТО готовится к войне. ТОК-ШОУ УП

"Украинская правда"Пятница, 19 января 2024, 18:40
Давление на журналистов. Что будет с мобилизацией? НАТО готовится к войне. ТОК-ШОУ УП

Вскоре начнется ТОК-ШОУ "Украинская правда". Роман Кравец вместе с гостями студии:

  • Александр Мариковский, народный депутат фракция "Слуга народа"
  • Ярослав Железняк, народный депутат фракция "Голос"
  • Виталий Шабунин, председатель правления Центра противодействия коррупции
  • Павел Климкин, Министр иностранных дел (2014-2019)
  • Егор Фирсов, военнослужащий 109 бригады ТрО

Обсудит актуальные темы этой недели:

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- Скандал вокруг Bihus.Info и Юрия Николова. Кто стоит за дискредитацией и давлением на журналистов и накажут ли заказчиков прослушивания?

- Новое оружие от Франции, договоренности в Давосе и политические баталии в США: что происходит с международной поддержкой Украины и достаточно ли этого, чтобы сдержать РФ.

- Депутаты ищут деньги, правительство работает над правками, приняты первые изменения в учете военнообязанных. Что происходит с мобилизацией в Украине?

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Темы: мобилизация
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