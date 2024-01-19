Давление на журналистов. Что будет с мобилизацией? НАТО готовится к войне. ТОК-ШОУ УП

Вскоре начнется ТОК-ШОУ "Украинская правда". Роман Кравец вместе с гостями студии:

Александр Мариковский , народный депутат фракция "Слуга народа"

, народный депутат фракция "Слуга народа" Ярослав Железняк , народный депутат фракция "Голос"

, народный депутат фракция "Голос" Виталий Шабунин , председатель правления Центра противодействия коррупции

, председатель правления Центра противодействия коррупции Павел Климкин , Министр иностранных дел (2014-2019)

, Министр иностранных дел (2014-2019) Егор Фирсов, военнослужащий 109 бригады ТрО

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