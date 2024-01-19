Давление на журналистов. Что будет с мобилизацией? НАТО готовится к войне. ТОК-ШОУ УП
Пятница, 19 января 2024, 18:40
Вскоре начнется ТОК-ШОУ "Украинская правда". Роман Кравец вместе с гостями студии:
- Александр Мариковский, народный депутат фракция "Слуга народа"
- Ярослав Железняк, народный депутат фракция "Голос"
- Виталий Шабунин, председатель правления Центра противодействия коррупции
- Павел Климкин, Министр иностранных дел (2014-2019)
- Егор Фирсов, военнослужащий 109 бригады ТрО
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