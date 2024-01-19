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Трамп відкинув компроміси щодо кордону, від чого залежить допомога Україні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 19 січня 2024, 16:40
Трамп відкинув компроміси щодо кордону, від чого залежить допомога Україні
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Експрезидент США Дональд Трамп, який прагне переобратись на посаду у 2024 році, кинув виклик лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу та його команді, закликаючи законодавців-республіканців відкинути компроміс щодо безпеки кордонів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: Трамп заявив, що республіканці повинні сказати "ні" будь-якій угоді, яка не містить "всього необхідного" для зупинки потоку мігрантів, і це послання явно чинить тиск на нового спікера Палати представників Майка Джонсона, щоб він дотримувався цієї лінії. Джонсон перебуває під тиском з боку Республіканської партії Сенату і Білого дому, які вимагають від нього погодитися на угоду, що готується в Сенаті.

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Члени керівної команди Макконнелла негайно виступили проти того, що виглядало як спроба Трампа зірвати угоду з Сенатом. 

"Це не допоможе", – заявив лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн, 2-й за рейтингом лідер Республіканської партії в Сенаті. 

Тьюн стверджує, що сенатський пакет щодо безпеки кордону і України – це найкращий шанс для республіканців зупинити потік мігрантів, який лише в грудні перевищив 300 тисяч осіб, що є рекордним місячним показником за всю історію.

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"Там є низка пунктів, які є хорошою, консервативною політикою щодо кордонів, яку ми намагалися втілити в життя роками", – сказав він.

Трамп розкритикував майбутню угоду Сенату щодо кордону в пості у своїй соцмережі Truth Social. 

"Я не думаю, що ми взагалі повинні укладати угоду про кордон, якщо ми не отримаємо ВСЕ необхідне, щоб зупинити ВТОРГНЕННЯ мільйонів і мільйонів людей, багато з яких приїхали з невідомих частин світу, в нашу колись велику країну, яка незабаром знову стане великою!" – написав він.

Трамп націлив свою кампанію тиску на Джонсона і республіканців у Палаті представників, які можуть зірвати будь-яку угоду щодо фінансування України та безпеки кордонів, яка пройде через Сенат.

У середу Джонсон заявив в інтерв'ю Fox News, що він часто розмовляє з Трампом про прикордонну кризу.

Що було раніше:

  • Джо Байден у середу провів зустріч з лідерами Конгресу США та очільниками профільних комітетів, на якій закликав швидше розблокувати фінансування на подальшу допомогу для України.
  • Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл каже, що очікує розгляду двопартійної угоди у Сенаті щодо безпеки південного кордону і фінансування для України наступного тижня, а лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що "вперше оптимістичний" з приводу домовленості.
  • У проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума – на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.
  • У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

Теми: Трампдопомога УкраїніСШАкордон
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