Трамп отверг компромиссы относительно границе, от чего зависит помощь Украине

Экс-президент США Дональд Трамп, который стремится переизбраться на должность в 2024 году, бросил вызов лидеру Республиканской партии в Сенате Митчу Макконнеллу и его команде, призывая законодателей-республиканцев отвергнуть компромисс по безопасности границ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Детали: Трамп заявил, что республиканцы должны сказать "нет" любой сделке, которая не содержит "всего необходимого" для остановки потока мигрантов, и это послание явно оказывает давление на нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы он придерживался этой линии. Джонсон находится под давлением со стороны Республиканской партии Сената и Белого дома, которые требуют от него согласиться на готовящееся в Сенате соглашение.

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Члены руководящей команды Макконнелла немедленно выступили против того, что выглядело как попытка Трампа сорвать сделку с Сенатом.

"Это не поможет", – заявил лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн, второй по рейтингу лидер Республиканской партии в Сенате.

Тьюн утверждает, что сенатский пакет по безопасности границы и Украины – это лучший шанс для республиканцев остановить поток мигрантов, который только в декабре превысил 300 тысяч человек, что является рекордным месячным показателем за всю историю.

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"Там есть ряд пунктов, которые являются хорошей, консервативной политикой в отношении границ, которую мы пытались воплотить в жизнь годами", – сказал он.

Трамп раскритиковал будущее соглашение Сената по границе в своей соцсети Truth Social.

"Я не думаю, что мы вообще должны заключать соглашение о границе, если мы не получим ВСЕ необходимое, чтобы остановить ВТОРЖЕНИЕ миллионов и миллионов людей, многие из которых приехали из неизвестных частей мира, в нашу некогда великую страну, которая вскоре снова станет великой!" – написал он.

Трамп нацелил свою кампанию давления на Джонсона и республиканцев в Палате представителей, которые могут сорвать любое соглашение по финансированию Украины и безопасности границ, которое пройдет через Сенат.

В среду Джонсон заявил в интервью Fox News, что он часто разговаривает с Трампом о пограничном кризисе.

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