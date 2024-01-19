Трамп отверг компромиссы относительно границе, от чего зависит помощь Украине
Экс-президент США Дональд Трамп, который стремится переизбраться на должность в 2024 году, бросил вызов лидеру Республиканской партии в Сенате Митчу Макконнеллу и его команде, призывая законодателей-республиканцев отвергнуть компромисс по безопасности границ.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill
Детали: Трамп заявил, что республиканцы должны сказать "нет" любой сделке, которая не содержит "всего необходимого" для остановки потока мигрантов, и это послание явно оказывает давление на нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона, чтобы он придерживался этой линии. Джонсон находится под давлением со стороны Республиканской партии Сената и Белого дома, которые требуют от него согласиться на готовящееся в Сенате соглашение.
Члены руководящей команды Макконнелла немедленно выступили против того, что выглядело как попытка Трампа сорвать сделку с Сенатом.
"Это не поможет", – заявил лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн, второй по рейтингу лидер Республиканской партии в Сенате.
Тьюн утверждает, что сенатский пакет по безопасности границы и Украины – это лучший шанс для республиканцев остановить поток мигрантов, который только в декабре превысил 300 тысяч человек, что является рекордным месячным показателем за всю историю.
"Там есть ряд пунктов, которые являются хорошей, консервативной политикой в отношении границ, которую мы пытались воплотить в жизнь годами", – сказал он.
Трамп раскритиковал будущее соглашение Сената по границе в своей соцсети Truth Social.
"Я не думаю, что мы вообще должны заключать соглашение о границе, если мы не получим ВСЕ необходимое, чтобы остановить ВТОРЖЕНИЕ миллионов и миллионов людей, многие из которых приехали из неизвестных частей мира, в нашу некогда великую страну, которая вскоре снова станет великой!" – написал он.
Трамп нацелил свою кампанию давления на Джонсона и республиканцев в Палате представителей, которые могут сорвать любое соглашение по финансированию Украины и безопасности границ, которое пройдет через Сенат.
В среду Джонсон заявил в интервью Fox News, что он часто разговаривает с Трампом о пограничном кризисе.
Что предшествовало:
- Джо Байден в среду провел встречу с лидерами Конгресса США и руководителями профильных комитетов, на которой призвал быстрее разблокировать финансирование на дальнейшую помощь для Украины.
- Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл говорит, что ожидает рассмотрения двухпартийного соглашения в Сенате по безопасности южной границы и финансирования для Украины на следующей неделе, а лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что "впервые оптимистичен" по поводу договоренности.
- В проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры по противодействию нелегальной миграции на южной границе.
- В Белом доме ранее заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.