Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єр Фінляндії зараз не бачить військової загрози з боку РФ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 19 січня 2024, 17:56
Прем’єр Фінляндії зараз не бачить військової загрози з боку РФ
Фото: Getty Images

Фінський прем’єр-міністр Петтері Орпо під час візиту до Стокгольма 19 січня заявив, що станом на зараз безпосередньої загрози з боку Росії для Фінляндії не існує.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Iltalehti

Деталі: Під час виступу на пресконференції Орпо побіжно згадав нещодавню заяву командувача Силами оборони Швеції Мікаеля Бюдена про те, що напад Росії на Швецію є можливим.

Реклама:

"Ніякої безпосередньої загрози для Фінляндії з боку Росії немає. Ми можемо спати спокійно вночі", – заявив він.

На питання, чи потрібно фінам "морально готуватися до війни", прем’єр Фінляндії відповів "ні".

"Для Фінляндії ситуація стабільна. Фінляндія, так би мовити, завжди була готова до загроз з боку Радянського Союзу або, як зараз, з боку Росії. Ми завжди були готові до цього, і це ніби частина нашого суспільства", – пояснив він.

ВІДЕО ДНЯ

Орпо додав, що членство Фінляндії в НАТО стане "потужним гальмом" для російської агресії на кордоні.

"Фіни не повинні нічого гостро боятися. Але в той самий час ми повинні сказати і визнати, що Росія змінилася: вона діє більш агресивно – напала на іншу країну на її кордоні, воює там, не піклуючись про жертви. Ні на іншій стороні, ні на своїй власній. Тому Фінляндія, звичайно, повинна визнати цей реалізм. Але не потрібно через це зараз втрачати сон", – підсумував фінський прем’єр.

Про зміцнення кордону країн Балтії зі східними сусідами стало відомо на тлі все активніших дискусій про можливість нападу Росії на держави-члени НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що це може статись за декілька років.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас цього тижня заявила, що в Європи є три-п’ять років, аби підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного Альянсу.

Теми: ФінляндіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українська тенісистка вперше в кар'єрі вийшла у фінал жіночого парного Грендслему

Україна почне будівництво 4 нових ядерних реакторів цього року – Галущенко

Верещук заявила про оптимізацію виплат переселенцям: партнери вимагають

Reuters: Китай попросив Іран стримати напади хуситів

Зеленський: Розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів про вступ в ЄС

Туреччина офіційно завершила ратифікацію вступу Швеції в НАТО

Усі новини...
Фінляндія
У Фінляндії оголосили обвинувачення бізнесмену, який продавав РФ військові товари
У Росію з Фінляндії досі надходять компоненти й обладнання, потрібні для оборонки − ЗМІ
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
Останні новини
10:15
У містах Німеччини пройшли нові масштабні протести проти ультраправих
10:12
Падіння Іл-76 у Росії: в ООН не можуть перевірити, що сталося насправді
10:10
За 3 роки результати можуть не покращитись, і ось чому. Інтерв'ю з Тетяною Вакуленко про освітні втрати України
10:00
Санду почала консультації про майбутній референдум щодо вступу Молдови у ЄС
09:52
Українська тенісистка вперше в кар'єрі вийшла у фінал жіночого парного Грендслему
09:50
У Польщі міністри проігнорували організований президентом Дудою захід
09:39
фотоРФ вночі вдарила по Мирнограду і Херсону: 7 поранених, зокрема діти, пошкоджені школа, ТЦ, дитсадок
09:33
PayPal запускає функції на основі ШІ та оплату "в один клік"
09:30
Купання в холодній воді може полегшити симптоми клімаксу – дослідження
09:27
В МЗС Німеччини стурбовані масштабною російською дезінформацією у Twitter (X) - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: