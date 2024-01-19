Премьер Финляндии сейчас не видит военной угрозы со стороны РФ

Финский премьер-министр Петтери Орпо во время визита в Стокгольм 19 января заявил, что по состоянию на сейчас непосредственной угрозы со стороны России для Финляндии не существует.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Iltalehti

Детали: Во время выступления на пресс-конференции Орпо вскользь упомянул недавнее заявление командующего Силами обороны Швеции Микаэля Бюдена о том, что нападение России на Швецию возможно.

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"Никакой непосредственной угрозы для Финляндии со стороны России нет. Мы можем спать спокойно ночью", - заявил он.

На вопрос, нужно ли финнам "морально готовиться к войне", премьер Финляндии ответил "нет".

"Для Финляндии ситуация стабильна. Финляндия, так сказать, всегда была готова к угрозам со стороны Советского Союза или, как сейчас, со стороны России. Мы всегда были готовы к этому, и это как бы часть нашего общества", – пояснил он.

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Орпо добавил, что членство Финляндии в НАТО станет "мощным тормозом" для российской агрессии на границе.

"Финны не должны ничего остро бояться. Но в то же время мы должны сказать и признать, что Россия изменилась: она действует более агрессивно – напала на другую страну на ее границе, воюет там, не заботясь о жертвах. Ни на другой стороне, ни на своей собственной. Поэтому Финляндия, конечно, должна признать этот реализм. Но не нужно из-за этого сейчас терять сон", – подытожил финский премьер.

Об укреплении границы стран Балтии с восточными соседями стало известно на фоне все более активных дискуссий о возможности нападения России на государства-члены НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что это может произойти через несколько лет.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на этой неделе заявила, что у Европы есть три-пять лет, чтобы подготовиться к возможной военной угрозе России на восточном фланге Североатлантического альянса.