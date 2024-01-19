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У Грузії очікують вибачень від Зеленського та Санду через "брехню" про тортури Саакашвілі

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 19 січня 2024, 18:27
У Грузії очікують вибачень від Зеленського та Санду через брехню про тортури Саакашвілі
ФОТО зроблене у лютому 2023 року: СААКАШВІЛІ У FACEBOOK

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що останній звіт комітету Ради Європи щодо умов утримання експрезидента Міхеїла Саакашвілі свідчить про "неправдиві звинувачення" грузинської влади в неналежному поводженні з ним.

Джерело: Папуашвілі сказав грузинському "Першому каналу", повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Папуашвілі, висновок комітету Ради Європи із запобігання тортурам означає, що іноземні політики брехали, коли звинувачували Грузію в тортурах Саакашвілі.

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"Нас змусили жити два роки так, ніби Саакашвілі катують, труять тощо. Сьогодні у висновку європейського комітету із запобігання тортурам фактично зазначено, що президент Зеленський, президентка Санду та євродепутати збрехали, коли звинуватили Грузію в тортурах Саакашвілі", – сказав він.

Спікер грузинського парламенту сказав, що Грузія очікує вибачень від згаданих політиків, "але іноді ми очікуємо надто багато".

Напередодні "ЄвроПравда" повідомляла, що комітет Ради Європи із запобігання тортурам за підсумками поїздки до Грузії у березні 2023 року вимагає змінити умови утримання пацієнтів-в’язнів у клініці "Вівамед", зокрема колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі.

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Хоча загалом умови утримання представники комітету оцінили як хороші, там вказали, що Саакашвілі утримують самого протягом багатьох місяців, без його згоди розголошують умови лікування та спостерігають через відеозв’язок, зокрема в районі ліжка.

Як відомо, Міхеїл Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.

На початку липня минулого року Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні через відеовключення з клініки. Він мав вкрай виснажений вигляд, що викликало широкий резонанс. У вересні українська сторона повідомляла, що досі не отримала дозволу для українського омбудсмена відвідати Саакашвілі.

Теми: ГрузіяСаакашвілі
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