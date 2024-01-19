В Грузии ожидают извинений от Зеленского и Санду из-за "лжи" о пытках Саакашвили

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что последний отчет комитета Совета Европы по условиям содержания экс-президента Михеила Саакашвили свидетельствует о "ложных обвинениях" грузинских властей в ненадлежащем обращении с ним.

Источник: Папуашвили сказал грузинскому "Первому каналу", сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Папуашвили, вывод комитета Совета Европы по предотвращению пыток означает, что иностранные политики лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили.

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"Нас заставили жить два года так, будто Саакашвили пытают, травят и так далее. Сегодня в заключении европейского комитета по предотвращению пыток фактически указано, что президент Зеленский, президент Санду и евродепутаты солгали, когда обвинили Грузию в пытках Саакашвили", – сказал он.

Спикер грузинского парламента сказал, что Грузия ожидает извинений от упомянутых политиков, "но иногда мы ожидаем слишком много".

Накануне "ЕвроПравда" сообщала, что комитет Совета Европы по предупреждению пыток по итогам поездки в Грузию в марте 2023 года требует изменить условия содержания пациентов-заключенных в клинике "Вивамед", в частности бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.

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Хотя в целом условия содержания представители комитета оценили как хорошие, там указали, что Саакашвили удерживают самого в течение многих месяцев, без его согласия разглашают условия лечения и наблюдают через видеосвязь, в частности в районе кровати.

Как известно, Михеил Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.

В начале июля прошлого года Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании через видеовключение из клиники. Он выглядел крайне истощенным, что вызвало широкий резонанс. В сентябре украинская сторона сообщала, что до сих пор не получила разрешения для украинского омбудсмена посетить Саакашвили.