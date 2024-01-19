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Атаки по окупантах в Криму продовжаться – Буданов

Альона Мазуренко П'ятниця, 19 січня 2024, 19:27
Атаки по окупантах в Криму продовжаться – Буданов
БУДАНОВ, СКРИНШОТ ABC NEWS

Начальник Головного управління розвідки Міноборони генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить проводити операції в тимчасово окупованому Криму, щоб руйнувати російську логістику.

Джерело: Буданов в коментарі Financial Times, ГУР

Пряма мова: "Наші підрозділи (минулого року - ред.) неодноразово входили до Криму. Активні дії спецпризначенців триватимуть і надалі".

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Деталі: Буданов заявив, що потрібно продовжувати тиск на Росію, зокрема в Криму – атакувати з повітря, використовувати морські ударні безпілотники та проводити таємні спецоперації.

Як пояснив начальник ГУР, одним із пріоритетів відповідних місій є руйнування логістики російської окупаційної армії на тимчасово окупованому півострові.

Крім того, за його словами, спроби росіян наступати на східному фронті, які тривають з осені 2023 року, наразі не дали жодного прориву: "Остання їхня спроба триває вже два місяці. Фактично, безрезультатно".

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Також він повідомив, що чисельність втрат росіян на фронті під Авдіївкою в останні декілька тижнів значно зросла.

Буданов висловив сумнів у спроможності Москви покривати втрати своїх військ і снарядів, навіть за підтримки Північної Кореї.

Теми: БудановКримвійна
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