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Атаки по оккупантам в Крыму продолжатся – Буданов

Алена МазуренкоПятница, 19 января 2024, 19:27
Атаки по оккупантам в Крыму продолжатся – Буданов
БУДАНОВ, СКРИНШОТ ABC NEWS

Начальник Главного управления разведки Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит проводить операции во временно оккупированном Крыму, чтобы разрушать российскую логистику.

Источник: Буданов в комментарии Financial Times, ГУР

Прямая речь: "Наши подразделения (в прошлом году - ред.) неоднократно входили в Крым. Активные действия спецназовцев будут продолжаться и в дальнейшем".

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Детали: Буданов заявил, что нужно продолжать давление на Россию, в частности в Крыму - атаковать с воздуха, использовать морские ударные беспилотники и проводить тайные спецоперации.

Как пояснил начальник ГУР, одним из приоритетов соответствующих миссий является разрушение логистики российской оккупационной армии на временно оккупированном полуострове.

Кроме того, по его словам, попытки россиян наступать на восточном фронте, которые продолжаются с осени 2023 года, пока не дали ни одного прорыва: "Последняя их попытка продолжается уже два месяца. Фактически, безрезультатно".

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Также он сообщил, что численность потерь россиян на фронте под Авдеевкой в последние несколько недель значительно возросла.

Буданов выразил сомнение в способности Москвы покрывать потери своих войск и снарядов, даже при поддержке Северной Кореи.

Темы: БудановКрымвойна
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