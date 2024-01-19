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Соратник Медведчука в Сербії обурився вимогою Києва закрити рух, який підтримує вторгнення РФ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 19 січня 2024, 21:25

Голова сербської філії громадської організації "Другая Украина" Віктора Медведчука Драган Станоєвич відкинув вимоги посольства України в Белграді заборонити філію руху через порушення місцевого законодавства.

Джерело: "Європейська правда", Станоєвич у коментарі "Радіо Свобода"

Деталі: За словами Станоєвича, заява посольства України є "абсурдною", бо воно нібито хоче "заборонити мені допомагати українцям, які звертаються".

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"Те, що у них (української влади – ред.) є війна з Медведчуком, – це їхня проблема. Ніхто нічого закривати не буде. Я, звичайно, так і займатимуся цим далі", – зазначив лідер сербської філії "Другой Украины".

Станоєвич також зізнався "Радіо Свобода", що не знайомий із Медведчуком особисто, але йому близькі його ідеї.

"А взагалі, це моє право – когось поважати. Я поважаю, наприклад, (Олексія. – Ред.) Арестовича. І далі що? Мене можна назвати його агентом? До речі, якщо ви його знаєте, передайте йому, що я готовий очолити і його організацію", – сказав він.

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Посольство України в Сербії, яке ще на початку грудня оголосило сербському МЗС протест через діяльність "Другой Украины", нагадало, що місцевий закон про господарські товариства не допускає використання назви країни в офіційному найменуванні юридичної особи без дозволу відповідної іноземної держави.

Драган Станоєвич, який очолює створену в серпні 2023 року філію російської організації Медведчука, публічно підтримує російську агресію. У грудні його обрали депутатом сербського парламенту від партії "Ми – голос народу".

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