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Соратник Медведчука в Сербии возмутился требованием закрыть движение, которое поддерживает РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 19 января 2024, 21:25

Глава сербского филиала общественной организации "Другая Украина" Виктора Медведчука Драган Станоевич отверг требования посольства Украины в Белграде запретить филиал движения из-за нарушения местного законодательства.

Источник: "Европейская правда", Станоевич в комментарии "Радио Свобода"

Детали: По словам Станоевича, заявление посольства Украины является "абсурдным", потому что оно якобы хочет "запретить мне помогать украинцам, которые обращаются".

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"То, что у них (украинской власти – ред.) есть война с Медведчуком, – это их проблема. Никто ничего закрывать не будет. Я, конечно, так и буду заниматься этим дальше", – отметил лидер сербского филиала "Другой Украины".

Станоевич также признался "Радио Свобода", что не знаком с Медведчуком лично, но ему близки его идеи.

"А вообще, это мое право – кого-то уважать. Я уважаю, например, (Алексея. – Ред.) Арестовича. И дальше что? Меня можно назвать его агентом? Кстати, если вы его знаете, передайте ему, что я готов возглавить и его организацию", – сказал он.

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Посольство Украины в Сербии, которое еще в начале декабря объявило сербскому МИД протест из-за деятельности "Другой Украины", напомнило, что местный закон о хозяйственных обществах не допускает использование названия страны в официальном наименовании юридического лица без разрешения соответствующего иностранного государства.

Драган Станоевич, возглавляющий созданный в августе 2023 года филиал российской организации Медведчука, публично поддерживает российскую агрессию. В декабре его избрали депутатом сербского парламента от партии "Мы – голос народа".

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