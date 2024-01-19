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Зеленський знову запросив Трампа в Україну і назвав його "план миру" небезпечним

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 19 січня 2024, 21:57
Зеленський знову запросив Трампа в Україну і назвав його план миру небезпечним
Фото - ОП

Володимир Зеленський звернувся до експрезидента США Дональда Трампа, який має найбільші шанси стати кандидатом від Республіканської партії на наступних президентських виборах, і вкотре запросив його в Україну.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News, показаному ввечері 19 січня, "Європейська правда"

Пряма мова: "Дональде Трампе, я запрошую вас до України, до Києва. Тож, якщо ви можете зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати".

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Деталі: Водночас Зеленський назвав "дуже небезпечним" те, що Трамп говорить про наміри "завершити війну" в Україні за 24 години.

"Тобто він каже, що буде самостійно ухвалювати рішення – я навіть не говорю про Росію – без обидвох сторін, тобто без нас… Це говорить, що якщо його ідея, яку ніхто не чув, не буде працювати для нас нашого народу, то він зробить все, щоб усе одно досягти донесення своєї ідеї. І ось це мене трішечки занепокоює", – пояснив він.

Колишній президент США раніше не раз говорив, що має "план" із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на найвищу посаду. Після перемоги на праймериз у штаті Айова на початку тижня Трамп знову повторив, що в разі перемоги на виборах "дуже швидко" завершить війну.

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У листопаді Володимир Зеленський вже пропонував Трампу приїхати в Україну. Але Трамп відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.

Теми: ТрампЗеленськийвійнаУкраїна
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