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Хаммер за донат 100 гривень. Звернення Михайла Ткача

"Українська правда", Михайло ТкачП'ятниця, 19 січня 2024, 23:21
 
Офіцер ЗСУ Андрій Ткачук та керівник департаменту журналістських розслідувань "Української правди" Михайло Ткач
Фото: УП

Доброго вечора!

2 мільйони і 350 тисяч наразі відділяють переможця нашого розіграшу від Хаммера.

Разом із офіцером ЗСУ Андрієм Ткачуком ми розігруємо Хаммер за донат 100 гривень та збираємо 10 мільйонів гривень, щоб придбати:

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