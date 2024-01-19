Хаммер за донат 100 гривень. Звернення Михайла Ткача
П'ятниця, 19 січня 2024, 23:21
Доброго вечора!
2 мільйони і 350 тисяч наразі відділяють переможця нашого розіграшу від Хаммера.
Разом із офіцером ЗСУ Андрієм Ткачуком ми розігруємо Хаммер за донат 100 гривень та збираємо 10 мільйонів гривень, щоб придбати:
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- бронетехніку для Азова;
- FPV дрони;
- міномети для 48 ОШБ.
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