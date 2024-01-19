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Хаммер за донат 100 гривен. Обращение Михаила Ткача

"Украинская правда", Михаил ТкачПятница, 19 января 2024, 23:21
 
Офицер ВСУ Андрей Ткачук и руководитель департамента журналистских расследований "Украинской правды" Михаил Ткач
фото: УП

Добрый вечер!

2 миллиона и 350 тысяч сейчас отделяют победителя нашего розыгрыша от Хаммера.

Вместе с офицером ВСУ Андреем Ткачуком мы разыгрываем Хаммер за донат 100 гривен и собираем 10 миллионов гривен, чтобы приобрести:

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