Хаммер за донат 100 гривен. Обращение Михаила Ткача
Пятница, 19 января 2024, 23:21
Добрый вечер!
2 миллиона и 350 тысяч сейчас отделяют победителя нашего розыгрыша от Хаммера.
Вместе с офицером ВСУ Андреем Ткачуком мы разыгрываем Хаммер за донат 100 гривен и собираем 10 миллионов гривен, чтобы приобрести:
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- бронетехнику для Азова;
- FPV дроны;
- минометы для 48 ОШБ.
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