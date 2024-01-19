"КримSOS": Щонайменше 55 кримчан Росія етапувала у свої в'язниці за два роки

З лютого 2022 року щонайменше 55 кримчан Росія етапувала до в’язниць та виправних колоній.

Джерело: аналітик правозахисної організації "КримSOS" Євген Ярошенко, пише "Радіо Свобода"

Деталі: За словами аналітика, родичі та адвокати не мають змоги відвідати деяких кримчан через віддаленість (наприклад, Челябінська область або Красноярський край РФ).

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Зокрема, 18 січня етапували фігуранта "справи кримських мусульман" Арсена Абхаїрова до колонії суворого режиму в Бурятії.

Ярошенко каже, що Абхаїров та 106 інших громадян України в окупованому Криму зазнали незаконного переслідування за звинуваченнями в діях, які не є злочином за українським законодавством.

Нагадаємо: 27 липня 2023 року окупанти затримали під будівлею "Верховного суду Криму" в Сімферополі щонайменше 13 кримських татар, які прийшли на судове засідання щодо розгляду апеляції у справі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових, серед затриманих – журналістка Лутфіє Зудієва.