Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"КримSOS": Щонайменше 55 кримчан Росія етапувала у свої в'язниці за два роки

Тетяна ОлійникП'ятниця, 19 січня 2024, 23:44
КримSOS: Щонайменше 55 кримчан Росія етапувала у свої в'язниці за два роки
Фото: Getty Images

З лютого 2022 року щонайменше 55 кримчан Росія етапувала до в’язниць та виправних колоній.

Джерело: аналітик правозахисної організації "КримSOS" Євген Ярошенко, пише "Радіо Свобода"

Деталі: За словами аналітика, родичі та адвокати не мають змоги відвідати деяких кримчан через віддаленість (наприклад, Челябінська область або Красноярський край РФ).

Реклама:

Зокрема, 18 січня етапували фігуранта "справи кримських мусульман" Арсена Абхаїрова до колонії суворого режиму в Бурятії.

Ярошенко каже, що Абхаїров та 106 інших громадян України в окупованому Криму зазнали незаконного переслідування за звинуваченнями в діях, які не є злочином за українським законодавством.

Нагадаємо: 27 липня 2023 року окупанти затримали під будівлею "Верховного суду Криму" в Сімферополі щонайменше 13 кримських татар, які прийшли на судове засідання щодо розгляду апеляції у справі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових, серед затриманих – журналістка Лутфіє Зудієва.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Кримокупаціякримські татари
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Буданов: Обмін полоненими відбудеться найближчим часом

фотоРозкрадання 1,5 млрд грн: викрито чиновників Міноборони і менеджерів "Львівського арсеналу"

оновленоУ Києві й більшості областей оголошували тривогу: лунали вибухи

Танкер, атакований хуситами, перевозив російську нафту

фотоУ Німеччині в українця-пенсіонера знайшли 455 тисяч євро готівкою

фотоЛукашенко знову прилетів до Путіна

Усі новини...
Крим
Атаки по окупантах в Криму продовжаться – Буданов
Внаслідок українських ударів в окупованому Севастополі затонув корвет класу "Тарантул" – аналітики
Окупанти заявили, що частина Криму без світла через аварію на Балаклавській ТЕС
Останні новини
23:44
доповнено, фотоРосіяни влучили в промисловий об’єкт на Полтавщині
23:28
Буданов: Обмін полоненими відбудеться найближчим часом
22:58
фотоРозкрадання 1,5 млрд грн: викрито чиновників Міноборони і менеджерів "Львівського арсеналу"
22:16
The Telegraph: Перехід на військову економіку може дозволити РФ перемогти за кілька років
22:01
У майже 20 містах Португалії вимагали вирішення проблем із житлом
21:28
фото"Шахеди" атакували об’єкт інфраструктури в Запоріжжі
21:15
У Німеччині – знову багатотисячні демонстрації проти правого екстремізму
20:44
Буданов про катастрофу Іл-76: Ситуація незрозуміла, Росія не показує трупи
20:38
РосЗМІ знайшла в Брюсселі агента ГРУ, який допомагає постачати РФ обладнання для оборонки
20:35
оновленоУ Києві й більшості областей оголошували тривогу: лунали вибухи
Усі новини...
Реклама: