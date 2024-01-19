"КримSOS": Щонайменше 55 кримчан Росія етапувала у свої в'язниці за два роки
З лютого 2022 року щонайменше 55 кримчан Росія етапувала до в’язниць та виправних колоній.
Джерело: аналітик правозахисної організації "КримSOS" Євген Ярошенко, пише "Радіо Свобода"
Деталі: За словами аналітика, родичі та адвокати не мають змоги відвідати деяких кримчан через віддаленість (наприклад, Челябінська область або Красноярський край РФ).
Зокрема, 18 січня етапували фігуранта "справи кримських мусульман" Арсена Абхаїрова до колонії суворого режиму в Бурятії.
Ярошенко каже, що Абхаїров та 106 інших громадян України в окупованому Криму зазнали незаконного переслідування за звинуваченнями в діях, які не є злочином за українським законодавством.
Нагадаємо: 27 липня 2023 року окупанти затримали під будівлею "Верховного суду Криму" в Сімферополі щонайменше 13 кримських татар, які прийшли на судове засідання щодо розгляду апеляції у справі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових, серед затриманих – журналістка Лутфіє Зудієва.