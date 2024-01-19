"КрымSOS": По меньшей мере, 55 крымчан Россия этапировала в свои тюрьме за два года

С февраля 2022 года по меньшей мере 55 крымчан Россия этапировала в тюрьмы и исправительные колонии.

Источник: аналитик правозащитной организации "КрымSOS" Евгений Ярошенко, пишет "Радио Свобода"

Детали: По словам аналитика, родственники и адвокаты не имеют возможности посетить некоторых крымчан из-за удаленности (например, Челябинская область или Красноярский край РФ).

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В частности, 18 января этапировали фигуранта "дела крымских мусульман" Арсена Абхаирова в колонию строгого режима в Бурятии.

Ярошенко говорит, что Абхаиров и 106 других граждан Украины в оккупированном Крыму подверглись незаконному преследованию по обвинениям в действиях, не являющихся преступлением по украинскому законодательству.

Напомним: 27 июля 2023 года оккупанты задержали под зданием "Верховного суда Крыма" в Симферополе по меньшей мере 13 крымских татар, пришедших на судебное заседание по рассмотрению апелляции по делу Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых, среди задержанных - журналистка Лутфие.