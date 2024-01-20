Суд обрав запобіжний захід брату Мазепи

Вночі 20 січня брата Ігоря Мазепи Юрія, який є одним із чотирьох затриманих у справі про злочинну організацію, суд відправив під варту з альтернативою застави 44 мільйони гривень.

Джерело: Суспільне з посиланням на адвоката Артема Крикуна-Труша.

Деталі: Прокуратура просила призначити Юрієві Мазепі заставу розміром 500 мільйонів гривень.

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Пряма мова Артема Крикуна-Труша: "Ми збили заставу з 500 млн, в 10 разів. Також заздалегідь оплатили платну камеру, їдемо проконтролювати".

Деталі: Юрія Мазепу, за словами адвоката Тараса Пошиванюка, також підозрюють в участі у злочинному угрупованні. Однак, він заявив, що подробиць не знає.

Що передувало: Печерський районний суд 19 січня за клопотанням Офісу генпрокурора обрав запобіжний захід інвестбанкіру, засновнику Concorde Capital Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 349 мільйонів гривень.

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