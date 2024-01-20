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Суд обрав запобіжний захід брату Мазепи

Ольга Глущенко Субота, 20 січня 2024, 02:22
Суд обрав запобіжний захід брату Мазепи
Ігор Мазепа в залі суду, фото: ЕП

Вночі 20 січня брата Ігоря Мазепи Юрія, який є одним із чотирьох затриманих у справі про злочинну організацію, суд відправив під варту з альтернативою застави 44 мільйони гривень.

Джерело: Суспільне з посиланням на адвоката Артема Крикуна-Труша.

Деталі: Прокуратура просила призначити Юрієві Мазепі заставу розміром 500 мільйонів гривень.

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Пряма мова Артема Крикуна-Труша: "Ми збили заставу з 500 млн, в 10 разів. Також заздалегідь оплатили платну камеру, їдемо проконтролювати".

Деталі: Юрія Мазепу, за словами адвоката Тараса Пошиванюка, також підозрюють в участі у злочинному угрупованні. Однак, він заявив, що подробиць не знає.

Що передувало: Печерський районний суд 19 січня за клопотанням Офісу генпрокурора обрав запобіжний захід інвестбанкіру, засновнику Concorde Capital Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 349 мільйонів гривень.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.
  • Зранку 19 січня в ДБР підтвердили затримання Мазепи. ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу у справі незаконної приватизації земельних ділянок на Київщині - у матеріалах справи Мазепа вказаний "замовником заволодіння ділянками".
  • Також стало відомо, що прокуратура клопоче про заставу бізнесмену, засновнику інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі у розмірі 700 млн грн, а його брату Юрію - 500 млн грн.
  • Згодом Мазепа прокоментував клопотання прокурорів про заставу в розмірі 700 мільйонів гривень.
  • "Прокурори просять як запобіжний захід для мене заставу в розмірі 700 млн грн. Не 700 гривень, не 700 тисяч гривень, а 700 мільйонів гривень. І ще 500 млн грн за мого брата. Тобто, як мінімум 1,2 мільярда гривень за справу, де нібито збитки становлять 7 мільйонів", - обурюється бізнесмен.
  • У Офісі генерального прокурора пояснили, чому обвинувачення клопоче про 700 мільйонів гривень застави для засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи у справі про заволодіння земельними ділянками.
  • Також Печерський районний суд Києва 19 січня обрав запобіжний захід двом підозрюваним у справі у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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