Суд избрал меру пресечения брату Мазепы

Ночью 20 января брата Игоря Мазепы Юрия, который является одним из четырех задержанных по делу о преступной организации, суд отправил под стражу с альтернативой залога 44 миллиона гривен.

Источник: Суспільне со ссылкой на адвоката Артема Крикуна-Труша.

Детали: Прокуратура просила назначить Юрию Мазепе залог в размере 500 миллионов гривен.

Реклама:

Прямая речь Артема Крикуна-Труша: "Мы сбили залог с 500 млн, в 10 раз. Также заранее оплатили платную камеру, едем проконтролировать".

Детали: Юрия Мазепу, по словам адвоката Тараса Пошиванюка, также подозревают в участии в преступной группировке. Однако, он заявил, что подробностей не знает.

Что предшествовало: Печерский районный суд 19 января по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения инвестбанкиру, основателю Concorde Capital Игорю Мазепе в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 349 миллионов гривен.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: