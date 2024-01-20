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Суд избрал меру пресечения брату Мазепы

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 января 2024, 02:22
Суд избрал меру пресечения брату Мазепы
Игорь Мазепа в зале суда, фото: ЭП

Ночью 20 января брата Игоря Мазепы Юрия, который является одним из четырех задержанных по делу о преступной организации, суд отправил под стражу с альтернативой залога 44 миллиона гривен.

Источник: Суспільне со ссылкой на адвоката Артема Крикуна-Труша.

Детали: Прокуратура просила назначить Юрию Мазепе залог в размере 500 миллионов гривен.

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Прямая речь Артема Крикуна-Труша: "Мы сбили залог с 500 млн, в 10 раз. Также заранее оплатили платную камеру, едем проконтролировать".

Детали: Юрия Мазепу, по словам адвоката Тараса Пошиванюка, также подозревают в участии в преступной группировке. Однако, он заявил, что подробностей не знает.

Что предшествовало: Печерский районный суд 19 января по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения инвестбанкиру, основателю Concorde Capital Игорю Мазепе в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 349 миллионов гривен.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.
  • Утром 19 января в ГБР подтвердили задержание Мазепы. ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".
  • Также стало известно, что прокуратура ходатайствует о залоге бизнесмену, основателю инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе в размере 700 млн грн, а его брату Юрию - 500 млн грн.
  • Впоследствии Мазепа прокомментировал ходатайство прокуроров о залоге в размере 700 миллионов гривен.
  • "Прокуроры просят в качестве меры пресечения для меня залог в размере 700 млн грн. Не 700 гривен, не 700 тысяч гривен, а 700 миллионов гривен. И еще 500 млн грн за моего брата. То есть, как минимум 1,2 миллиарда гривен за дело, где якобы убытки составляют 7 миллионов", - возмущается бизнесмен.
  • В Офисе генерального прокурора объяснили, почему обвинение ходатайствует о 700 миллионах гривен залога для основателя Concorde Capital Игоря Мазепы по делу о завладении земельными участками.
  • Также Печерский районный суд Киева 19 января избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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