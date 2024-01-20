Росіяни від імені Порошенка набирали військових у "приватну армію" – ЗМІ

Російські провокатори "Вован і Лексус" спілкувалися з бійцями Міжнародного легіону від імені п'ятого президента Петра Порошенка, аби "завербувати їх у приватну армію" задля "революції в Україні".

Джерело: The Kyiv Independent

Деталі: Видання поспілкувалося з декількома членами Міжнародного легіону.

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Один з ексбійців розповів, що наприкінці розмови з "Порошенком" все пішло шкереберть – зв'язок був поганий, а відео постійно глючило – губи "п'ятого президента" не збігалися зі словами, деякі його жести, здавалося, повторювалися.

Ще підозрілим було те, що співрозмовник розпитував про слабкі місця на лінії фронту, рекрутування в Легіон, військову платню і моральний дух війська.

Троє колишніх бійців Міжнародного легіону вважали, що Порошенко створює батальйон особистої охорони і хоче найняти їх на посади офіцерів. Зарплата становитиме до 12 000 євро на місяць, що в кілька разів перевищує їхню зарплату в Легіоні.

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Потім тон розмови змінився: ламаною англійською їхній співрозмовник назвав президента Володимира Зеленського "диктатором" і запитав: "Чи готові ви залишитися зі мною, коли ми будемо боротися проти адміністрації Зеленського?"

Один відмовив, а двоє інших погодилися.

Пізніше людина з екрану сказала наступне: "Ми вб'ємо цього виродка в майбутньому".

Дзвінків було декілька - на них "Порошенко" був одягнений у ту ж форму та перебував у тому ж місці.

Усі троє відчували щось підозріле, але двоє "вирішили подивитися контракт та якби там було щось не те, вони б відмовилися".

Двоє бійців все ж приїхали у Київ до офісу Порошенка – там їх, звісно ж, не чекали, і не пропустили. Їм лише відповіли, що це фейк.

Пошук в Google за адресою електронної пошти, з якої вони спілкувалися - p@poroshenko2019.com - показав би квітневий твіт американської фірми Proofpoint, яка займається безпекою, в якому стверджувалося, що адреса, з якої вони спілкувалися, пов'язана з "російською групою TA499 і її зловмисними атаками соціальної інженерії".

Іншими словами, електронні листи, найімовірніше, надійшли від дуету російських провокаторів, відомих як Вован і Лексус.

Вован і Лексус, справжні імена яких Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров, — російський дует, який зробив кар'єру, обманюючи відомих громадських і політичних діячів незручними відео- і телефонними дзвінками.

Вони мають підтримку від Кремля, хоча це заперечують.

Наразі бійці з острахом чекають появи відео з розмовою на російських федеральних каналах. Ті двоє, які погодилися вступити у "приватну армію", зазначають, що навряд чи зможуть надалі залишатися в Україні.

Про ці розмови вже знає ГУР та ЗСУ.