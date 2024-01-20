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Россияне от имени Порошенко набирали военных в "частную армию" - СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 20 января 2024, 08:54
Россияне от имени Порошенко набирали военных в частную армию - СМИ
скриншот

Российские провокаторы "Вован и Лексус" общались с бойцами Международного легиона от имени пятого президента Петра Порошенко, чтобы "завербовать их в частную армию" для "революции в Украине".

Источник: The Kyiv Independent

Детали: Издание пообщалось с несколькими членами Международного легиона.

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Один из экс-бойцов рассказал, что в конце разговора с "Порошенко" все пошло наперекосяк - связь была плохая, а видео постоянно глючило - губы "пятого президента" не совпадали со словами, некоторые его жесты, казалось, повторялись.

Еще подозрительным было то, что собеседник расспрашивал о слабых местах на линии фронта, рекрутировании в Легион, военном жаловании и моральном духе войска.

Трое бывших бойцов Международного легиона считали, что Порошенко создает батальон личной охраны и хочет нанять их на должности офицеров. Зарплата будет составлять до 12 000 евро в месяц, что в несколько раз превышает их зарплату в Легионе.

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Затем тон разговора изменился: на ломаном английском их собеседник назвал президента Владимира Зеленского "диктатором" и спросил: "Готовы ли вы остаться со мной, когда мы будем бороться против администрации Зеленского?"

Один отказал, а двое других согласились.

Позже человек с экрана сказал следующее: "Мы убьем этого урода в будущем".

Звонков было несколько - на них "Порошенко" был одет в ту же форму и находился в том же месте.

Все трое чувствовали что-то подозрительное, но двое "решили посмотреть контракт и если бы там было что-то не то, они бы отказались".

Двое бойцов все же приехали в Киев в офис Порошенко - там их, конечно же, не ждали, и не пропустили. Им лишь ответили, что это фейк.

Поиск в Google по адресу электронной почты, с которой они общались - p@poroshenko2019.com - показал бы апрельский твит американской фирмы Proofpoint, которая занимается безопасностью, в котором утверждалось, что адрес, с которого они общались, связан с "российской группой TA499 и ее злонамеренными атаками социальной инженерии".
Другими словами, электронные письма, вероятнее всего, поступили от дуэта российских провокаторов, известных как Вован и Лексус.

Вован и Лексус, настоящие имена которых Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, - российский дуэт, который сделал карьеру, обманывая известных общественных и политических деятелей неудобными видео- и телефонными звонками.

Они имеют поддержку от Кремля, хотя это отрицают.

Сейчас бойцы со страхом ждут появления видео с разговором на российских федеральных каналах. Те двое, которые согласились вступить в "частную армию", отмечают, что вряд ли смогут в дальнейшем оставаться в Украине.

Об этих разговорах уже знает ГУР и ВСУ.

Темы: ПорошенкоЗеленскийпропагандаРосcия
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