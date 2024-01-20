Боррель: Ізраїль фінансував ХАМАС
Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення палестинського терористичного угруповання ХАМАС, що раніше заперечував прем'єр єврейської держави Біньяміну Нетаньягу.
Джерело: Reuters, "Європейська правда"
Деталі: "Так, ХАМАС фінансувався урядом Ізраїлю в спробі послабити Палестинську адміністрацію на чолі з ФАТХ", – заявив топдипломат Євросоюзу в своєму виступі в Університеті Вальядоліда в Іспанії, не уточнюючи деталей.
За його словами, єдиним мирним рішенням є створення палестинської держави.
"Ми вважаємо, що тільки нав'язане ззовні рішення про дві держави принесе мир, хоча Ізраїль наполягає на негативному варіанті", – сказав Боррель.
Ізраїль критикує різні країни, в тому числі рідну для топдипломата ЄС Іспанію, за те, що вони, за його словами, виявляють симпатію до палестинського терористичного угруповання.
Нагадаємо, що ХАМАС здійснив несподівану атаку на південь Ізраїлю з боку Гази 7 жовтня, вбивши 1400 осіб та захопивши близько 240 заручників у найсмертоносніший день в історії Ізраїлю.
Ізраїльський уряд у відповідь розпочав контрнаступ на Газу, якою керує ХАМАС з 2007 року після короткої громадянської війни з силами, лояльними до руху ФАТХ на чолі з главою Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом, який базується на Західному березі річки Йордан.
Нагадаємо: Раніше Рада ЄС схвалила режим спеціальних обмежувальних заходів проти терористичних угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад у Палестині", який дозволяє накладати санкції на тих, хто надає угрупованню фінансову чи будь-яку іншу підтримку.
Також цього тижня ЄС запровадив санкції проти політичного лідера ХАМАС у Газі Ях'ї Сінвара, а ще в грудні – проти ватажка бойового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа і його заступника Марвана Іссу.