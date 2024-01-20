Боррель: Израиль финансировал ХАМАС

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль финансировал создание палестинской террористической группировки ХАМАС, что ранее отрицал премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Источник: Reuters, "Европейская правда"

Детали: "Да, ХАМАС финансировался правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую администрацию во главе с ФАТХ", – заявил топ-дипломат Евросоюза в своем выступлении в Университете Вальядолида в Испании, не уточняя деталей.

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По его словам, единственным мирным решением является создание палестинского государства.

"Мы считаем, что только навязанное извне решение о двух государствах принесет мир, хотя Израиль настаивает на отрицательном варианте", – сказал Боррель.

Израиль критикует различные страны, в том числе родную для топ-дипломата ЕС Испанию, за то, что они, по его словам, проявляют симпатию к палестинской террористической группировке.

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Напомним, что ХАМАС совершил неожиданную атаку на юг Израиля со стороны Газы 7 октября, убив 1400 человек и захватив около 240 заложников в самый смертоносный день в истории Израиля.

Израильское правительство в ответ начало контрнаступление на Газу, которой руководит ХАМАС с 2007 года после короткой гражданской войны с силами, лояльными к движению ФАТХ во главе с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом, который базируется на Западном берегу реки Иордан.

Напомним: Ранее Совет ЕС одобрил режим специальных ограничительных мер против террористических группировок ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине", который позволяет накладывать санкции на тех, кто предоставляет группировке финансовую или любую другую поддержку.

Также на этой неделе ЕС ввел санкции против политического лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, а еще в декабре – против главаря боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа и его заместителя Марвана Иссу.