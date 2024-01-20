Поліція заблокувала ще один канал переправлення ухилянтів до Європи

Закарпатські поліцейські заблокували нелегальний канал перетину чоловіками призовного віку кордону.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Зазначається, що організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за межі України 33-річний мешканець Берегівського району та залучив у спільники місцевих чоловіків.

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Для уникнення блокпостів на прикордонних ділянках організатор схеми саджав ухилянтів на потяг, який прямував до визначеного населеного пункту за кілька кілометрів від українсько-румунського кордону.

Там на чоловіків вже чекав інший учасник злочинної групи, завданням якого було довезти клієнтів до лінії державного кордону.

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