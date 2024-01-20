Полиция заблокировала еще один канал переправки уклонистов в Европу

Закарпатские полицейские заблокировали нелегальный канал пересечения мужчинами призывного возраста границы.

Источник: Нацполиция

Детали: Отмечается, что организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за пределы Украины 33-летний житель Береговского района и привлек в сообщники местных мужчин.

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Во избежание блокпостов на пограничных участках организатор схемы сажал уклонистов на поезд, который направлялся в определенный населенный пункт в нескольких километрах от украинско-румынской границы.

Там мужчин уже ждал другой участник преступной группы, задачей которого было довезти клиентов до линии государственной границы.

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