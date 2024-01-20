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Байден обговорив із Нетаньягу сценарії на основі принципу двох держав

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 20 січня 2024, 15:40
Байден обговорив із Нетаньягу сценарії на основі принципу двох держав
Байден і Нетаньягу, ілюстративне фото Anadolu via Getty Images

Президент США Джо Байден і прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час телефонної розмови обговорили можливі рішення для створення незалежної палестинської держави.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Білого дому і Reuters

Деталі: У заяві Білого дому йдеться, що Байден виклав своє бачення стійкого миру і безпеки для Ізраїлю, повністю інтегрованого в регіон, і рішення на основі принципу двох держав з гарантією безпеки Ізраїлю.

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Водночас речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує Reuters, сказав, що Байден намагався запланувати цю розмову "протягом досить тривалого часу".

Він також заперечив, що це була відповідь на коментар Нетаньягу в четвер про те, що він заперечує проти палестинської державності, яка не гарантує безпеку Ізраїлю.

Журналісти запитали у Байдена, чи є неможливим рішення про дві держави, поки Нетаньягу перебуває на посаді прем’єра, на що він відповів: "Ні, це не так".

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Байден сказав, що Нетаньягу не був проти всіх рішень, що передбачають існування двох держав, і що існує ціла низка можливих варіантів.

Президента США також запитали, чи перегляне він умови надання допомоги Ізраїлю, враховуючи коментарі Нетаньягу.

"Я думаю, що ми зможемо щось вирішити... Я думаю, що є способи, як це може спрацювати", – сказав він.

Що передувало: Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сектор Гази і Західний берег річки Йордан мають належати палестинцям. Вона також вкотре висловилась на підтримку рішення про створення двох держав між Ізраїлем і Палестиною.

Міжнародна спільнота раніше неодноразово говорила, що результатом нинішнього загострення має стати утворення міжнародно визнаної держави Палестина, що б унеможливило насильство в майбутньому.

Теми: БайденІзраїльПалестина
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