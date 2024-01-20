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Байден обсудил с Нетаньяху сценарии на основе принципа двух государств

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 20 января 2024, 15:40
Байден обсудил с Нетаньяху сценарии на основе принципа двух государств
Байден и Нетаньяху, иллюстративное фото Anadolu via Getty Images

Президент США Джо Байден и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора обсудили возможные решения для создания независимого палестинского государства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Белого дома и Reuters

Детали: В заявлении Белого дома говорится, что Байден изложил свое видение устойчивого мира и безопасности для Израиля, полностью интегрированного в регион, и решения на основе принципа двух государств с гарантией безопасности Израиля.

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В то же время представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует Reuters, сказал, что Байден пытался запланировать этот разговор "в течение достаточно длительного времени".

Он также отрицает, что это был ответ на комментарий Нетаньяху в четверг о том, что он возражает против палестинской государственности, которая не гарантирует безопасность Израиля.

Отвечая на вопрос, является ли невозможным решение о двух государствах, пока Нетаньяху находится на посту премьера, Байден ответил: "Нет, это не так".

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Байден сказал, что Нетаньяху не был против всех решений, предусматривающих существование двух государств, и что существует целый ряд возможных вариантов.

Президента США также спросили, пересмотрит ли он условия предоставления помощи Израилю, учитывая комментарии Нетаньяху.

"Я думаю, что мы сможем что-то решить... Я думаю, что есть способы, как это может сработать", – сказал он.

Что предшествовало: Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сектор Газы и Западный берег реки Иордан должны принадлежать палестинцам. Она также в очередной раз высказалась в поддержку решения о создании двух государств между Израилем и Палестиной.

Международное сообщество ранее неоднократно говорило, что результатом нынешнего обострения должно стать образование международно признанного государства Палестина, что бы сделало невозможным насилие в будущем.

Темы: БайденИзраильПалестина
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