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У Києві авто влетіло в автобус: загинув чоловік, що стояв на зупинці

Катерина ТищенкоСубота, 20 січня 2024, 15:56
У Києві авто влетіло в автобус: загинув чоловік, що стояв на зупинці
фото поліції Києва

У Святошинському районі Києва на Кільцевій дорозі внаслідок ДТП біля зупинки громадського транспорту загинув чоловік, який стояв на зупинці.

Джерело: поліція Києва

фото поліції Києва
фото поліції Києва

Дослівно: "Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні на Кільцевій дорозі у Святошинському районі столиці. За попередньою інформацією, водій автомобіля "Тойота", 1994 року народження, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем "Мерседес" й автобусом,  який знаходився біля зупинки громадського транспорту.

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Внаслідок ДТП смертельно травмовано чоловіка, який стояв на зупинці. Пасажир автівки "Тойота" також отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано".

Деталі: Водія "Тойоти" затримано у порядку ст. 208 КПК України. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 

 

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Теми: КиївДТПтранспорт
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