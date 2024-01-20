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В Киеве авто влетело в автобус: погиб мужчина, стоявший на остановке

Катерина ТищенкоСуббота, 20 января 2024, 15:56
В Киеве авто влетело в автобус: погиб мужчина, стоявший на остановке
фото полиции Киева

В Святошинском районе Киева на Кольцевой дороге в результате ДТП возле остановки общественного транспорта погиб мужчина, который стоял на остановке.

Источник: полиция Киева

фото полиции Киева
фото полиции Киева

Дословно: "Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на Кольцевой дороге в Святошинском районе столицы. По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота", 1994 года рождения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "Мерседес" и автобусом, который находился возле остановки общественного транспорта.

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В результате ДТП смертельно травмирован мужчина, который стоял на остановке. Пассажир автомобиля "Тойота" также получил телесные повреждения, он госпитализирован".

Детали: Водитель "Тойоты" задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

 

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

ВИДЕО ДНЯ

Как видно из опубликованных полицией фото, пострадал пригородный маршрутный автобус №777.

Темы: КиевДТПтранспорт
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