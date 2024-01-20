У Байдена сказали конгресменам, що без допомоги США Україні РФ може перемогти за тижні - NBC

Ключові помічники президента США Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні у Сил оборони можливі значні труднощі на фронті.

Джерело: телеканал NBC News із посиланням на джерела, знайомі з ходом зустрічі, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників телеканалу, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван і директорка Національної розвідки Авріл Хейнс попередили конгресменів, що Україна вичерпає певні можливості протиповітряної оборони і артилерії в найближчі тижні.

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На зустрічі в середу в Білому домі Салліван і Хейнс надали лідерам Конгресу засекречені часові рамки, коли ключові військові ресурси України будуть значно виснажені, а також детальну оцінку поточної динаміки на полі бою, розповідають джерела.

Салліван підкреслив, що становище України ускладнюватиметься протягом року.

Помічники Байдена, за словами співрозмовників телеканалу, сказали, що якщо Конгрес не надасть додаткову військову допомогу Україні найближчими днями, Росія може виграти війну за лічені тижні – в кращому випадку місяці.

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Один з посадовців Білого дому назвав таку оцінку "неймовірно суворою".

Крім того, як зазначає телеканал, помічники Байдена також сказали законодавцям, що відсутність допомоги вплине не лише на Україну, але може змусити інші країни, які покладаються на США, зокрема Японію і Південну Корею, по-новому поглянути на свої союзи.

За словами співрозмовників, їхній меседж полягав у тому, що перемога Росії "прогримить на весь світ" лише тому, що США не змогли впоратися.

Двопартійна група лідерів Конгресу на зустрічі погодилася, що надання допомоги Україні є пріоритетом національної безпеки США, але визнала, що існують розбіжності щодо того, як діяти на законодавчому рівні, йдеться у матеріалі.

Що передувало: Джо Байден у середу провів зустріч з лідерами Конгресу США та очільниками профільних комітетів, на якій закликав швидше розблокувати фінансування на подальшу допомогу для України. У Сенаті очікують розгляду угоди щодо безпеки південного кордону і фінансування для України наступного тижня.

У проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума – на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.

У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.