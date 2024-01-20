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Зеленський: У Росії не має бути ілюзій, ніби їй щось вдасться

Катерина ТищенкоСубота, 20 січня 2024, 17:59
Зеленський: У Росії не має бути ілюзій, ніби їй щось вдасться
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна має перемогти у війні, а у Росії не має бути ілюзій, ніби їй щось вдасться.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Лише протягом однієї минулої доби на фронті відбулося понад сотню бойових зіткнень – інтенсивних боїв. Найбільш жорстко – в Авдіївці, Марʼїнський напрямок – Красногорівка, Лиманський напрямок, Сіверський напрямок, Купʼянський напрямок наш, Херсонський напрямок – в Кринках.

Наша стійкість зараз, знищення ворога зараз критично важливі. У Росії не має бути ілюзій, ніби їй щось вдасться. І я дякую кожному нашому воїну, усім в Україні, хто бʼється зараз, хто працює зараз, хто допомагає, щоб наш народ, наша держава могли виграти цей рік".

Деталі: Зеленський також нагадав, що у суботу Україна згадує захисників Донецького аеропорту – "однієї з тих битв, які визначили нашу сучасну історію".

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"Українці сильніші, ніж будь-які обставини. Ми маємо всі усвідомлювати цю свою силу. І ми маємо перемогти в цій війні. Заради свого народу, заради своєї держави, заради того, щоб російське зло назавжди запамʼятало, що ніколи й нічого воно більше не здобуде", – сказав президент.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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