Зеленский: У России не должно быть иллюзий, будто ей что-то удастся

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина должна победить в войне, а у России не должно быть иллюзий, будто ей что-то удастся.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Только за одни прошедшие сутки на фронте произошло более сотни боевых столкновений – интенсивных боев. Наиболее жестко – в Авдеевке, Марьинское направление – Красногоровка, Лиманское направление, Северское направление, Купянское направление наше, Херсонское направление – в Крынках.

Наша стойкость сейчас, уничтожение врага сейчас критически важны. У России не должно быть иллюзий, будто ей что-то удастся. И я благодарю каждого нашего воина, всех в Украине, кто сражается сейчас, кто работает сейчас, кто помогает, чтобы наш народ, наше государство могли выиграть этот год".

Детали: Зеленский также напомнил, что в субботу Украина вспоминает защитников Донецкого аэропорта – "одной из тех битв, которые определили нашу современную историю".

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"Украинцы сильнее, чем любые обстоятельства. Мы должны все осознавать эту свою силу. И мы должны победить в этой войне. Ради своего народа, ради своего государства, ради того, чтобы российское зло навсегда запомнило, что никогда и ничего оно больше не получит", – сказал президент.