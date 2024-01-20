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У неділю в Україні сніг, у Карпатах вночі до 15° морозу

Катерина ТищенкоСубота, 20 січня 2024, 18:50
У неділю в Україні сніг, у Карпатах вночі до 15° морозу
ілюстративне фото Pixabay

У неділю, 21 січня, в Україні прогнозують невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, у Карпатах вночі до 15° морозу.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: У неділю в Україні хмарно з проясненнями. Невеликий (вночі у північних областях помірний) сніг, вдень у західних областях без опадів. На дорогах ожеледиця.

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Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу, у південній частині та на Закарпатті близько 0°; в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 2-7° морозу.

 

На Київщині 21 січня хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

Температура вночі 3- 8° морозу, вдень 1-6° морозу. У Києві вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° морозу.

Теми: погода
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