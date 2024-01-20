В воскресенье в Украине снег, в Карпатах ночью до 15° мороза

В воскресенье, 21 января, в Украине прогнозируют небольшой снег, на дорогах гололедица, в Карпатах ночью до 15° мороза.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: В воскресенье в Украине облачно с прояснениями. Небольшой (ночью в северных областях умеренный) снег, днем в западных областях без осадков. На дорогах гололедица.

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Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза, в южной части и на Закарпатье около 0°; в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза.

На Киевщине 21 января облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

Температура ночью 3- 8° мороза, днем 1-6° мороза. В Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза.