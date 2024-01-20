Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В воскресенье в Украине снег, в Карпатах ночью до 15° мороза

Катерина ТищенкоСуббота, 20 января 2024, 18:50
В воскресенье в Украине снег, в Карпатах ночью до 15° мороза
иллюстративное фото Pixabay

В воскресенье, 21 января, в Украине прогнозируют небольшой снег, на дорогах гололедица, в Карпатах ночью до 15° мороза.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: В воскресенье в Украине облачно с прояснениями. Небольшой (ночью в северных областях умеренный) снег, днем в западных областях без осадков. На дорогах гололедица.

Реклама:

Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза, в южной части и на Закарпатье около 0°; в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза.

 

На Киевщине 21 января облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

Температура ночью 3- 8° мороза, днем 1-6° мороза. В Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза.

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Танкер, атакованный хуситами, перевозил российскую нефть

фотоВ аэропорту Мюнхена у украинца-пенсионера нашли 450 тысяч евро наличными

фотоЛукашенко снова прилетел к Путину

Все новости...
погода
В Украину возвращается мороз, в субботу на юге и востоке ожидают снег с дождем
В Севастополе прошел сильный ливень: затопило дома и улицы, эвакуировали людей
Киевлян предупреждают о плохой видимости из-за тумана
Последние новости
00:22
Британия предлагает "план из пяти пунктов" для достижения мира в Газе – FТ
23:44
дополнено, фотоРоссияне атаковали промышленный объект на Полтавщине
23:28
Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время
22:58
фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"
22:16
The Telegraph: Переход на военную экономику может позволить РФ победить за несколько лет
22:01
В почти 20 городах Португалии потребовали решения проблем с жильем
21:28
фото"Шахеды" атаковали объект инфраструктуры в Запорожье
21:15
В Германии – снова многотысячные демонстрации против правого экстремизма
20:44
Буданов о катастрофе Ил-76: Ситуация непонятна, Россия не показывает трупы
20:38
РосСМИ нашла в Брюсселе агента ГРУ, помогающего поставлять РФ оборудование для оборонки
Все новости...
Реклама: