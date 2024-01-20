На Сумщині мер міста і начальник РВА влаштували бійку через вазони для квітів

У місті Ромни Сумської області сталася бійка за участю міського голови Олега Стогнія та начальника РВА Дениса Ващенка.

Джерело: Ващенко, Стогній і працівниця виконкому Любов Солонинко у Facebook

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Деталі: За версією Ващенка, у суботу зранку на Алеї Слави загиблих героїв батьки полеглих військових намагалися встановити вазони для квітів. Але на місце прийшов мер Ромен Олег Стогній і "бурно почав перешкоджати їхній роботі", а також ображати і штовхати батьків загиблих героїв. Стогній нібито говорив, що "це його земля, він тут мер і він буде вирішувати, що тут можна робити, а що не можна".

Пряма мова Ващенка: "Коли встановлювали цю алею, не було вазонів для квітів біля стел. Тому тимчасово взяли вазони у людей, які продають квіти. За майже рік люди неодноразово зверталися до міської влади з проханням встановити ці вазони, на що був повний ігнор. Тому люди взяли ініціативу в свої руки, вони виготовили за свої кошти підставки для вазонів, приїхали і почали встановлювати ці вазони. Але мер вирішив, що він головний і він буде вказувати, що кому робити.

Відбулася сутичка, де міський голова штовхнув одну з матерів загиблих, вона впала. Я відразу вступився за батьків. Зараз з боку мера на мою адресу написана заява, що я нібито побив пана Стогнія, наніс йому тілесні ушкодження. Але на те є Бог суддя… Зараз робота продовжується, але присутні працівники поліції, які все це фіксують, тому що мер зробив заяву і на батьків".

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Деталі: Своєю чергою, Стогній заявив, що Ващенко побив працівницю виконкому та наніс тілесні ушкодження самому меру.

За його версією, о 10:00 біля Алеї Слави розпочалися "невідомі будівельні роботи" та масове скупчення людей. Він вийшов "поцікавитися, що саме копають біля дошки загиблих воїнів", адже ніхто ніяких дозволів на проведення земельних робіт не отримував.

Пряма мова Стогнія: "Як виявилося, політичну акцію очолював начальник військової адміністрації, який, користуючись службовим становищем, повідомив, що їм дозволи не потрібні і вони самі розберуться. У подальший своїх діях, пан Ващенко допустив відвертий напад на мене особисто та працівницю виконкому.

Вищевказаний посадовець, не стримуючись, наносив удари в обличчя мені та працівниці виконкому, яка офіційно виконувала свої обовʼязки та проводила відеозйомку масового заходу. Постраждала працівниця відділу з питань внутрішньої політики, яка виконувала свої посадові обов’язки – мати трьох дітей… Наразі жінка госпіталізована та отримує медичну допомогу".

Більше деталей: Разом з тим, працівниця виконкому Любов Солонинко заявила, що Ващенко вдарив її, коли вона виконувала посадові обов'язки, внаслідок чого вона отримала тілесні ушкодження та потребує медичної допомоги.