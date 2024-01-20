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На Сумщине мэр города и начальник РВА устроили драку из-за вазонов для цветов

Катерина ТищенкоСуббота, 20 января 2024, 19:38
На Сумщине мэр города и начальник РВА устроили драку из-за вазонов для цветов
Стогний (слева) и Ващенко (справа) во время конфликта в Ромнах, скриншот видео

В городе Ромны Сумской области произошла драка с участием городского головы Олега Стогния и начальника РВА Дениса Ващенко.

Источник: Ващенко, Стогний и работница исполкома Любовь Солонинко в Facebook

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Детали: По версии Ващенко, в субботу утром на Аллее Славы погибших героев родители павших военных пытались установить вазоны для цветов. Но на место пришел мэр Ромен Олег Стогний и "бурно начал препятствовать их работе", а также оскорблять и толкать родителей погибших героев. Стогний якобы говорил, что "это его земля, он здесь мэр и он будет решать, что здесь можно делать, а что нельзя".

Прямая речь Ващенко: "Когда устанавливали эту аллею, не было вазонов для цветов возле стел. Поэтому временно взяли вазоны у людей, которые продают цветы. За почти год люди неоднократно обращались к городским властям с просьбой установить эти вазоны, на что был полный игнор. Поэтому люди взяли инициативу в свои руки, они изготовили за свои средства подставки для вазонов, приехали и начали устанавливать эти вазоны. Но мэр решил, что он главный и он будет указывать, что кому делать.

Произошла стычка, где городской голова толкнул одну из матерей погибших, она упала. Я сразу вступился за родителей. Сейчас со стороны мэра в мой адрес написано заявление, что я якобы избил господина Стогния, нанес ему телесные повреждения. Но на то есть Бог судья... Сейчас работа продолжается, но присутствуют сотрудники полиции, которые все это фиксируют, потому что мэр сделал заявление и на родителей".

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Детали: В свою очередь, Стогний заявил, что Ващенко избил работницу исполкома и нанес телесные повреждения самому мэру.

По его версии, в 10:00 возле Аллеи Славы начались "неизвестные строительные работы" и массовое скопление людей. Он вышел "поинтересоваться, что именно копают возле доски погибших воинов", ведь никто никаких разрешений на проведение земельных работ не получал. 

Прямая речь Стогния: "Как оказалось, политическую акцию возглавлял начальник военной администрации, который, пользуясь служебным положением, сообщил, что им разрешения не нужны и они сами разберутся. В дальнейший своих действиях, господин Ващенко допустил откровенное нападение на меня лично и работницу исполкома.

Вышеуказанный чиновник, не сдерживаясь, наносил удары в лицо мне и сотруднице исполкома, которая официально выполняла свои обязанности и проводила видеосъемку массового мероприятия. Пострадала сотрудница отдела по вопросам внутренней политики, которая выполняла свои должностные обязанности – мать троих детей... Сейчас женщина госпитализирована и получает медицинскую помощь".

Больше деталей: Вместе с тем, работница исполкома Любовь Солонинко заявила, что Ващенко ударил ее, когда она выполняла должностные обязанности, в результате чего она получила телесные повреждения и нуждается в медицинской помощи.

Темы: Сумская областьдрака
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