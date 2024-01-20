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16-річна українська тенісистка потиснула руку росіянці, батько назвав це помилкою

Катерина ТищенкоСубота, 20 січня 2024, 20:41
16-річна українська тенісистка потиснула руку росіянці, батько назвав це помилкою
Єлизавета Котляр, фото: Федерація тенісу України

16-річна українська тенісистка Єлизавета Котляр 20 січня потиснула руку росіянці Владі Мінчевій, якій поступилася на юніорському Відритому чемпіонаті Австралії 2024 (Australian Open).

Джерело: Sport.ua

Деталі: У першому раунді українка поступилася росіянці Владі Мінчевій з рахунком 2:6, 4:6. Після завершення зустрічі Котляр вирішила потиснути руку представниці РФ.

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Такий вчинок Єлизавети викликав обурення у багатьох українських уболівальників. Федерація тенісу України випустила пояснення щодо цього інциденту з коментарем батька Котляр.

У ФТУ наголосили, що підтримують спільну позицію українських тенісистів не проводити рукостискання з представниками країн-агресорів.

"Наші провідні гравці про це повідомлені та підтримують таку позицію. Але завжди можуть бути помилки. Така помилка сталася сьогодні із нашою гравчинею", - заявили у федерації.

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Батько неповнолітньої Єлизавети, Костянтин Котляр, також назвав помилкою її рукостискання з росіянкою.

Пряма мова Костянтина Котляра: "Лізі лише 16 років, у неї ще немає справжнього досвіду виступів на таких значних змаганнях, як турніри серії Grand Slam, вершини, як професійного, так і юнацького тенісу. Тут надзвичайна атмосфера, яка сама по собі чинить неабиякий тиск на спортсменів. На початку кар’єри важко з таким впоратися й не нервувати. На жаль, моя донька не відчувала себе спокійною, емоції били через край, тому вона не повністю контролювала свою поведінку. На автоматі виконала післяматчевий ритуал – потиснула руку суперниці, не розуміла, що за сіткою стояла представниця країни, яка здійснила напад на нашу Батьківщину.

Це, безумовно, була помилка, через яку Ліза дуже шкодує й запевняє, що ніколи більше не дозволить нічого подібного. Завжди пам’ятатиме, хто є хто. Насправді вона щира патріотка України, завжди була такою, є й залишиться у майбутньому".

Теми: спортРосія
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