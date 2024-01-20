16-летняя украинская теннисистка пожала руку россиянке, отец назвал это ошибкой

16-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр 20 января пожала руку россиянке Владе Минчевой, которой уступила на юниорском Отрытом чемпионате Австралии 2024 (Australian Open).

Источник: Sport.ua

Детали: В первом раунде украинка уступила россиянке Владе Минчевой со счетом 2:6, 4:6. После завершения встречи Котляр решила пожать руку представительнице РФ.

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Такой поступок Елизаветы вызвал возмущение у многих украинских болельщиков. Федерация тенниса Украины выпустила объяснение по этому инциденту с комментарием отца Котляр.

В ФТУ отметили, что поддерживают общую позицию украинских теннисистов не проводить рукопожатия с представителями стран-агрессоров.

"Наши ведущие игроки об этом уведомлены и поддерживают такую позицию. Но всегда могут быть ошибки. Такая ошибка произошла сегодня с нашим игроком", - заявили в федерации.

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Отец несовершеннолетней Елизаветы, Константин Котляр, также назвал ошибкой ее рукопожатие с россиянкой.

Прямая речь Константина Котляра: "Лизе всего 16 лет, у нее еще нет настоящего опыта выступлений на таких значительных соревнованиях, как турниры серии Grand Slam, вершины, как профессионального, так и юношеского тенниса. Здесь чрезвычайная атмосфера, которая сама по себе оказывает большое давление на спортсменов. В начале карьеры трудно с таким справиться и не нервничать. К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. На автомате выполнила послематчевый ритуал – пожала руку сопернице, не понимала, что за сеткой стояла представительница страны, которая совершила нападение на нашу Родину.

Это, безусловно, была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного. Всегда будет помнить, кто есть кто. На самом деле она искренняя патриотка Украины, всегда была такой, есть и останется в будущем".