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У прокуратурі кажуть, що Мазепа міг утекти й заперечують тиск на бізнес

Катерина ТищенкоСубота, 20 січня 2024, 21:28
У прокуратурі кажуть, що Мазепа міг утекти й заперечують тиск на бізнес
Ігор Мазепа, фото: Економічна правда

У прокуратурі заперечують політичну вмотивованість чи тиск на бізнес у справі засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи та вважають, що він мав намір виїхати за межі України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Джерело: процесуальний керівник у провадженні щодо розкрадання стратегічних земель Київської ГЕС, прокурор Офісу генпрокурора Євген Сльота в ефірі телемарафону, адвокат Мазепи Тарас Пошиванюк у коментарі hromadske

Деталі: Прокурор наголосив, що у провадженні про розкрадання стратегічних земель Київської ГЕС 12 підозрюваним, включно з Мазепою, інкримінуються події не 10-річної давнини, а 2020-2021 рр.

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За його словами, вказане розслідування було розпочато в 2021 році і об’єднано з іншим, яке також стосується заволодіння землями в межах дамби Київської ГЕС. Об’єднаному провадженню було автоматично присвоєно номер провадження, розпочатого раніше.

Він також зазначив, що, згідно КПК, правоохоронні органи мають право без ухвали суду затримати підозрюваного, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

"У слідчих було достатньо підстав вважати, що підозрюваному було відомо про те, що в кінці минулого року у цьому ж провадженні групі з 8 осіб було повідомлено про підозру. 6 з них було взято під варту, 1 особу оголошено в розшук. Саме тому, на думку слідства, підозрюваний 18 січня вчинив спробу виїхати за межі України", — сказав прокурор.

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Сльота також зазначив, що запобіжний захід повинен забезпечувати виконання підозрюваним процесуальних обов’язків та запобігати спробам переховуватися від слідства, а розмір застави не повинен дублювати розмір збитків.

"Суд підтвердив обґрунтованість підозр та ризиків, на які вказувала сторона обвинувачення. Жодної політичної вмотивованості чи тиску на бізнес у цій справі немає", — наголосив прокурор.

Разом з тим, адвокат Мазепи Тарас Пошиванюк у коментарі hromadske ввечері 20 січня повідомив, що той від 19 січня перебуває у Лукʼянівському СІЗО у "прийнятних умовах".

"Питання внесення застави наразі не вирішено. Нині є більш актуальною підготовка апеляції", — зазначив він.

На запитання, чи перебуває Ігор Мазепа у платній камері, адвокат відповів: "Він у прийнятних умовах, наскільки це можливо в умовах Лук‘янівського СІЗО".

Передісторія:

  • Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.
  • Зранку 19 січня в ДБР підтвердили затримання Мазепи у справі незаконної приватизації земельних ділянок на Київщині - у матеріалах справи Мазепа вказаний "замовником заволодіння ділянками". Також стало відомо, що прокуратура клопоче про заставу Мазепі у розмірі 700 млн грн, а його брату Юрію - 500 млн грн.
  • Згодом Мазепа прокоментував клопотання прокурорів про заставу в розмірі 700 мільйонів гривень за справу, де нібито збитки становлять 7 мільйонів. У Офісі генерального прокурора пояснили, чому обвинувачення клопоче про 700 мільйонів гривень застави для Мазепи.
  • Печерський районний суд 19 січня за клопотанням Офісу генпрокурора обрав запобіжний захід Ігорю Мазепі у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 349 мільйонів гривень.
  • Мазепа вважає, що справа проти нього вмотивована критикою правоохоронців.

Теми: бізнесОфіс генпрокурора
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