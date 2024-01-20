В прокуратуре говорят, что Мазепа мог сбежать и отрицают давление на бизнес

В прокуратуре отрицают политическую мотивированность или давление на бизнес в деле основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы и считают, что он намеревался выехать за пределы Украины с целью уклонения от уголовной ответственности.

Источник: процессуальный руководитель в производстве по хищению стратегических земель Киевской ГЭС, прокурор Офиса генпрокурора Евгений Слета в эфире телемарафона, адвокат Мазепы Тарас Пошиванюк в комментарии hromadske

Детали: Прокурор отметил, что в производстве о хищении стратегических земель Киевской ГЭС 12 подозреваемым, включая Мазепу, инкриминируются события не 10-летней давности, а 2020-2021 гг.

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По его словам, указанное расследование было начато в 2021 году и объединено с другим, которое также касается завладения землями в пределах дамбы Киевской ГЭС. Объединенному производству был автоматически присвоен номер производства, начатого ранее.

Он также отметил, что, согласно УПК, правоохранительные органы имеют право без решения суда задержать подозреваемого, если есть обоснованные основания полагать, что возможен побег с целью уклонения от уголовной ответственности.

"У следователей было достаточно оснований считать, что подозреваемому было известно о том, что в конце прошлого года в этом же производстве группе из 8 человек было сообщено о подозрении. 6 из них были взяты под стражу, 1 человек объявлен в розыск. Именно поэтому, по мнению следствия, подозреваемый 18 января совершил попытку выехать за пределы Украины", - сказал прокурор.

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Слета также отметил, что мера пресечения должна обеспечивать выполнение подозреваемым процессуальных обязанностей и предотвращать попытки скрываться от следствия, а размер залога не должен дублировать размер ущерба.

"Суд подтвердил обоснованность подозрений и рисков, на которые указывала сторона обвинения. Никакой политической мотивированности или давления на бизнес в этом деле нет", - подчеркнул прокурор.

Вместе с тем, адвокат Мазепы Тарас Пошиванюк в комментарии hromadske вечером 20 января сообщил, что тот с 19 января находится в Лукьяновском СИЗО в "приемлемых условиях".

"Вопрос внесения залога пока не решен. Сейчас более актуальна подготовка апелляции", - отметил он.

На вопрос, находится ли Игорь Мазепа в платной камере, адвокат ответил: "Он в приемлемых условиях, насколько это возможно в условиях Лукьяновского СИЗО".

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