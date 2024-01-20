В прокуратуре говорят, что Мазепа мог сбежать и отрицают давление на бизнес
В прокуратуре отрицают политическую мотивированность или давление на бизнес в деле основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы и считают, что он намеревался выехать за пределы Украины с целью уклонения от уголовной ответственности.
Источник: процессуальный руководитель в производстве по хищению стратегических земель Киевской ГЭС, прокурор Офиса генпрокурора Евгений Слета в эфире телемарафона, адвокат Мазепы Тарас Пошиванюк в комментарии hromadske
Детали: Прокурор отметил, что в производстве о хищении стратегических земель Киевской ГЭС 12 подозреваемым, включая Мазепу, инкриминируются события не 10-летней давности, а 2020-2021 гг.
По его словам, указанное расследование было начато в 2021 году и объединено с другим, которое также касается завладения землями в пределах дамбы Киевской ГЭС. Объединенному производству был автоматически присвоен номер производства, начатого ранее.
Он также отметил, что, согласно УПК, правоохранительные органы имеют право без решения суда задержать подозреваемого, если есть обоснованные основания полагать, что возможен побег с целью уклонения от уголовной ответственности.
"У следователей было достаточно оснований считать, что подозреваемому было известно о том, что в конце прошлого года в этом же производстве группе из 8 человек было сообщено о подозрении. 6 из них были взяты под стражу, 1 человек объявлен в розыск. Именно поэтому, по мнению следствия, подозреваемый 18 января совершил попытку выехать за пределы Украины", - сказал прокурор.
Слета также отметил, что мера пресечения должна обеспечивать выполнение подозреваемым процессуальных обязанностей и предотвращать попытки скрываться от следствия, а размер залога не должен дублировать размер ущерба.
"Суд подтвердил обоснованность подозрений и рисков, на которые указывала сторона обвинения. Никакой политической мотивированности или давления на бизнес в этом деле нет", - подчеркнул прокурор.
Вместе с тем, адвокат Мазепы Тарас Пошиванюк в комментарии hromadske вечером 20 января сообщил, что тот с 19 января находится в Лукьяновском СИЗО в "приемлемых условиях".
"Вопрос внесения залога пока не решен. Сейчас более актуальна подготовка апелляции", - отметил он.
На вопрос, находится ли Игорь Мазепа в платной камере, адвокат ответил: "Он в приемлемых условиях, насколько это возможно в условиях Лукьяновского СИЗО".
Предыстория:
- Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.
- Утром 19 января в ГБР подтвердили задержание Мазепы по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".
- Также стало известно, что прокуратура ходатайствует о залоге Мазепе в размере 700 млн грн, а его брату Юрию - 500 млн грн. Впоследствии Мазепа прокомментировал ходатайство прокуроров о залоге в размере 700 миллионов гривен за дело, где якобы убытки составляют 7 миллионов. В Офисе генерального прокурора объяснили, почему обвинение ходатайствует о 700 миллионах гривен залога для Мазепы.
- Печерский районный суд 19 января по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения Игорю Мазепе в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 349 миллионов гривен.
- Мазепа считает, что дело против него мотивировано критикой правоохранителей.